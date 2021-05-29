CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Ölümü gösterip sıtmaya razı edecek

CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı açıklamaları ve CHP içindeki HDP'ye bakanlık verilmesi söylemlerini değerlendirdi.

Sapan, "Yeni CHP" olarak adlandırdığı Kılıçdaroğlu yönetiminin partideki Atatürkçüleri uzaklaştırdığını belirtti, çok sert ifadeler kullandı. Sapan, "Kılıçdaroğlu mümkün değil aday olamaz" dedi.

CHP'nin iktidara gelip HDP'ye bakanlık verme planını ise, "Şu anda CHP, Türkiye'nin 40 yıldır kanını emen, askerimizi, polisimizi, balıkçımızı, çalışanımızı, öğretmenimizi şehit eden PKK'ya sahip çıkan bir anlayış ile yönetiliyor. Terörü, PKK'yı destekleyen bir yapıya bakanlık verme anlayışına şaşırmıyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olur mu?

CHP'den ihraç edilen, partiye dönmek için AİHM'den karar bekleyen CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık söylemlerinin bir taktik olduğunu söyledi.

Sapan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yapılmak istenen şey şu, Kılıçdaroğlu'nu öne sürerek, CHP tabanındaki herkesin tepkisini Kılıçdaroğlu'na karşı çekmek. Ondan sonra ortak çıkarılabilecek bir aday üzerinde uzlaşabilmektir. Birincisi büyük oranla Meral Akşener, ikincisi ise Ali Babacan diye düşünüyorum. Kılıçdaroğlu bu tabanla mümkün değil aday olamaz."

"Merdivene ters binen adam 1 trilyon dolarlık bütçeyi yönetemez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşük profili olduğunu ifade ederek sözlerini sertleştiren Sapan şöyle konuştu:

"Adaylık söylemleri tabanı konsolide etmek ile alakalı. Yani merdivene ters binen birinden 1 trilyon bütçeyi yönetmesini bekleyemezsiniz. Kılıçdaroğlu bu parayı yönetebilir mi? Kesinlikle yönetemez. Zaten partiyi bile yönetemiyor. Önüne geleni ihraç ediyor. Türkiye gibi süper güç olma yönünde epey mesafe kat etmiş bir ülkenin Cumhurbaşkanı olabilecek bir potansiyeli yok. Kılıçdaroğlu'nun kendisi de bunu biliyor."

"Ölümü gösterip sıtmaya razı edecek"

"Esas akıllardaki adayı ön plana çıkarmak için önce kendisine 'hayır denmesini bekliyor" diyen Sapan, "Önce çıkıyor, 'Ben aday olacağım' diyor, sonra başkalarına söyletiyor. Tabana bunu yayıyor. Sonra taban 'Eyvah Kılıçdaroğlu aday oluyor' diyecek. 'Hadi karşı çıkalım' denilecek. Ölümü gösterip sıtmaya razı edecek. Kılıçdaroğlu aday olamaz, mümkün değil." dedi.

"Erdoğan'ın karşısında bu isimlerin hiçbiri kazanamaz"

Sapan, CHP'nin her seçimde başka adayları tercih etmesi, kendi içinden isimlere şans vermeyi en son çare olarak düşünmesine de sitem etti.

Sapan, Babacan, Gül ve Akşener isimlerinin hiçbirinin kazanma ihtimali olmadığını belirterek şu sözleri kullandı:

"Atatürkçü, Cumhuriyetçi, CHP'nin kendi ilkelerine sadık bir aday partinin içinde yok mu? Bugünkü yeni CHP diyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi demek istemiyorum. Yeni CHP'de bu profil ve ilkelerde insan sayısı çok az. MYK gibi yönetim alanlarında profildeki insanlar yok demeyeyim ama, uzaklaştırıldılar. Sözüm ona İYİ Parti'den HDP'den ne kadar parti varsa oy alabilecek bir aday üzerinde uzlaşmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu Meral Akşener de olur, Ali Babacan da olur, bir başkası da olur. Hangi adayı çıkarırlarsa çıkarsınlar, ister Akşener, ister Babacan, ister, Abdullah Gül olsun. Gül zaten parti tabanında sürklase olur. Bu konjonktürde kimi koyarsa koysun kaybeder. Bugün Tayyip Erdoğan'ın karşısında bu mevcut isimlerin hiçbiri kazanamaz."

Sapan eleştirilerini şöyle sürdürdü:

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye'de gerçekleştirilen en gerçekçi ankette güvenilirlikte yüzde 2'de kalmış bir adam, aday olsa ne olur olmasa ne olur. Diğerleri de partinin tabanında teveccüh görmez.

"CHP'de yönetim kademelerinin tamamında bir tarafı bir mezhebe ve Dersim'e dayanan insanlara yer veriliyor" diyen Sapan, "Bakın bu söyleyeceğim çok önemli, Tuncelilileri dışlamış durumdalar, kim o coğrafyaya Dersim diyorsa, onun ya kendisi, ya annesi, ya babası milletvekili veya yöneticisi. Artık yeni CHP orada yeşermiş durumda. Partide oraya ne kadar Mustafa Kemal'ci varsa, ne kadar Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan varsa hepsi Dersimliler ile değiş tokuş olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

"CHP 40 yıldır Türkiye'nin kanını emen PKK'yı savunan bir anlayış ile yönetiliyor"

CHP'li eski vekil Yıldıray Sapan, Yeni CHP'nin HDP ile ittifak pazarlıklarını bakanlık boyutuna taşımasına da ateş püskürdü. Sapan, CHP'li Dursun Çiçek'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir, neden olmasın" sözlerine değindi, Kılıçdaroğlu sonrası CHP'nin PKK'nın koruyucusu ve savunucu haline geldiğini vurguladı.

Sapan konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu şekilde bir yaklaşım, önümüzdeki günlerde siyaseti altüst eder. CHP'nin eskisi olarak terör ve teröristle mücadeleden yana olmuşumdur. Kılıçdaroğlu kasetle koltuk sahibi olana kadar CHP terörle müzakere değil, mücadele anlayışı içindeydi. Şu anda CHP, Türkiye'nin 40 yıldır kanını emen, askerimizi, polisimizi, balıkçımızı, çalışanımızı, öğretmenimizi şehit eden PKK'ya sahip çıkan bir anlayış ile yönetiliyor. Terörü, PKK'yı destekleyen bir yapıya bakanlık verme anlayışına şaşırmıyorum."

"HDP'ye bakanlık verirlerse Türkiye karışır"

'Bu 2010 yılından beri projelendirilmiş, kökleri Pensilvanya'da olan bir anlayış...' diyen Sapan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışın asıl kökü Pensilvanya'da aranmalıdır. Yeni CHP'nin içinden Pensilvanya'ya uzanan bir kök... Dolayısıyla şaşırmıyorum, ama Türkiye'de kaos olur. Türkiye karışır. CHP'nin içindeki terör yanlısı, vurulan PKK'lıların cenazelerini şehit cenazesi gibi kutsayan bir anlayışın Türkiye'de yeşermesi beklenmemeli. Ancak kaotik bir ortam doğurur, Türkiye'de hiçbir faydası olmaz."

"Partinin içinde gram adalet gram demokrasi yok"

Sapan, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun HDP'yle yakınlaşmada etkin rollerden olduğunu söyledi, 'Jakoben bir anlayış tarafından getirildi' ifadelerini kullandı.

Sapan, "CHP'nin ideolojisi ile alakalı bir isim değil. Bu çıkışları, demeçleri ve söylemleri anlaşılıyor. Bu projenin bir parçası olarak değerlendiriyorum. Partinin buna tepki vermemesini de sesinin kısılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Parti üyelerinin büyük çoğunluğu ihraç edilmekten korktuğu için susuyor, konuşamıyor. Birçok üyenin, yönetim kademesindeki insanın konuştuğu için ihraç edildiğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu, hani demokrasiyi getirecekti, yürüyordu adalet için falan... Partinin içinde gram adalet, gram demokrasi yok. Milletvekillerine metin dayatılıyor, kanal dayatılıyor, yasaklar konuluyor. Bu mu demokrasi! Ah ah, Allah büyük..." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı Joe Biden'ı ilk kutlayan siyasi olmasını ve Biden'ın, 'Türkiye'deki iktidarı göndereceğiz' diyerek muhalefetle çalışacağını duyırmasını da değerlendiren Sapan, "Biden, Pensilvanya'daki zatın müttefikidir. Burası kesin. Bu cümleler boşuna sarf edilecek cümleler değil. Kılıçdaroğlu'nun Biden'ı desteklemesi, bu cümleleri sarf etmesi de tesadüf değil. Benim için sürpriz olmadı. Millet İttidakı'nın adayının belirlenmesinde Biden da kesinlikle etkili olacaktır. Bu yöndeki söylemlere katılıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeni CHP'yi FETÖ kanser hücresi gibi sarmıştır"

Sapan, CHP'nin FETÖ ile ilintili olduğunu, 17/25 Aralık sonrasında da, 15 Temmuz sonrasında da arasına mesafe koymadığının altını çizdi. Sapan, "Öyle olduğunu düşünüyorum değil, öyle olduğunu biliyorum. Yeni CHP'yi FETÖ bir kanser hücresi gibi sarmıştır" dedi.