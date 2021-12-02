CHP’li isimden ilginç çıkış! Meğer seçimi CHP kazanmamış

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, yerel seçimlerde CHP'nin Ankara'yı kazanmadığını ima etti.

Hüseyin Aygün, Ankara'nın BBP ve MHP tarafından yönetildiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Aygün, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni güya 2019 seçimlerinde CHP kazandı. Ancak gördük ki, belediyenin CHP ile ilgisi kağıt üstünde.

Belediyeyi, BBP ve MHP kadroları yönetiyor. Yaptığı tüm işler, ancak BBP veya MHP'ye yazılır" dedi.

Ankara'daki Alparslan Türkeş anma töreninde yaşanan olaylara gönderme yapan Aygün, "Bu "son tartışma" da bir "aile içi mesele" değil mi zaten?" ifadelerini kullandı.