CHP'li isimden doların düşmesine sevinenlere skandal hakaret
CHP eski Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Pamuk Ateşli, döviz kurlarındaki düşüşü sevinçle karşılayan Malatya Şire Pazarı'ndaki esnafa "cahil" dedi.
CHP eski Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Pamuk Ateşli, döviz kurlarındaki düşüşü sevinçle karşılayan Malatya Şire Pazarı'ndaki esnafa "cahil" dedi.
Dolardaki düşüş için Malatya’da Şire Pazarında bu sabah davul zurna eşliğinde sevinç gösterileri yapılmıştı.
Bir esnaf grubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları ile döviz kurunun sert düşmesini halaylarla kutlamıştı.
Sembolik olarak dolar yakan esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını dile getirmişti. Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan esnaflar, cumhurbaşkanına destek sloganları atmıştı. İşte bu görüntüleri hazmedemeyen CHP eski PM üyesi Gamze Pamuk Ateşli, döviz kurlarındaki düşüşü sevinçle karşılayan Malatya Şire Pazarı'ndaki esnafa "cahil" diyerek büyük bir skandala imza attı.