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CHP'li isimden Brunson iddiası! 'Serbest bırakılacak'

CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD casusu Andrew Brunson'ın, 12 Ekim'de talimatla serbest bırakılacağını iddia etti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:55
CHP'li isimden Brunson iddiası! 'Serbest bırakılacak'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, 12 Ekim'de yapılacak duruşmada, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un talimatla serbest bırakılacağını ileri sürdü.

Mart ayında yapılacak yerel seçim için çalışmalarına başlayan CHP Aydın İl Başkanlığı'nın toplantısına CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, İl Başkanı Ali Çankır ile partililer katıldı. İlk konuşmayı yapan İl Başkanı Çankır, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin tamamında seçimleri kazanmak için çalışacaklarını söyledi. Çankır'ın ardından konuşma yapan Bülent Tezcan ise 'terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı' iddiasıyla yargılandığı davada, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un, 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılacağını ileri sürdü. Tezcan, şöyle dedi:

"İktidar partisi iki meselenin üstünü örtmek istiyor. Birincisi, belli ki 12 Ekim'de rahibi serbest bırakacaklar. Hukuku esir aldılar. Aslında hukuku ve adaleti serbest bıraksalar, bu yaşadıkları başlarına gelmeyecek. Bizi dinleseler, 'Demokrasiyi, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü sağlayın' sözümüze uysalar, adaleti ülkede tahsis etseler, bu dertler başlarına gelmeyecek. Gerçekten bağımsız bir yargı olsa, Türkiye'de hiç kimse çıkıp da 'Benim adamımı neden tutukladın, benim adamımı neden içeriye attın?' deme sebebi bulamaz. Ama sen talimatla birilerini tutuklatıp, talimatla birilerini serbest bırakmaya başlarsan, birileri de bunu senden isteme cesaretini bulur. Ülkeyi düşürdükleri tablo, şu anda budur. 12 Ekim'de de talimat verip, rahibi serbest bıraktıracaklar. Bıraktırsınlar. Rahibin tutuklu kalmasından kimsenin memnun olduğu falan da yok. Adaletin, hukukun, hakimlerin iktidarın elinde oyuncak olup, yargının ayaklar altına alınmasından rahatsızız. Bırakacaksanız bırakın ama İsmet Paşa'yla uğraşmayın. Rahibi serbest bırakacak talimatın üstünü örtmek için Mili Kurtuluş Savaşı'nın kahramanına iftira atmanız gerekmiyor. Bu yalanları bırakınız."

'İftira atmak onların işi'

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarıyla milli değerlere hakaret etme geleneğinin sürdüğünü söyleyen Tezcan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Savaşı'nın ikinci adamı İsmet İnönü'ye yine dil uzatmıştır. Bu montaj fotoğraflarla, bunların iftira alışkanlığı var, bu alışkanlık yeni değil, bizim için sürpriz de değil, FETÖ ile beraber iş tuttukları dönemden geliyor. Montaj kasetlerle, montaj delillerle, sahte delillerle herkese kumpaslar kurdular. FETÖ'yü Kozmik Oda'ya soktular. Bugün de İsmet İnönü'nün Türk bayrağıyla beraber taşıdığı ABD bayrağını montajlayıp paylaşmışlar. Türk bayrağını silip sadece ABD bayrağı tutuyormuş gibi paylaşmışlar" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:55
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. CHP
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan
  5. Rahip Brunson
  6. flaş iddia

YORUM YAZ

  • İBRAHİMİBRAHİM2 sa önce
    12 ekimde kına gecesi düzenlersin kınadan sonra yolcu edersin o ne ala
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu2 sa önce
    5000 SOLCU ADALET SİSTEMİNE MOĞOLTAY VE SEYFİ DEDE BAKANLIK YAPTIĞINDA ATANDI HUKUKU KİMİN KATLETTİĞİ ORTADA BİZ SÖYLEMEDİK KENDİ AĞZI İLE İTİRAF ETTİ DİNLEYİNİZ .
  • t.şahint.şahin2 sa önce
    dava arkadaşın herhalde...yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmemiştir.bu solcular ömürleri boyu anti amerikancıydılar,son 3-5 yılda şaşırdılar...
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