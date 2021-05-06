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Siyaset CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu bombalayarak istifa etti! "650 milyon TL'nin hesabını verin!"
Siyaset

CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu bombalayarak istifa etti! "650 milyon TL'nin hesabını verin!"

CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yürüten Mustafa Kemal Çiçek, “3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyon TL'nin hangi yayın organlarına verildiğini açıklayın” diyerek istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 08:42:00 -
CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu bombalayarak istifa etti! "650 milyon TL'nin hesabını verin!"

CHP tüzel kişiliğinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etti. Çiçek, CHP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, çıkara dayalı bir yapı kurulduğunu belirten Çiçek şunları söyledi: "Sayın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, yurttaşlarımızın kısıtlı bütçelerinden bağışları ile toplanan ve kampanyanın neticelenmesi sonrasında, YSK'ya tüm harcamaların, kuruşu kuruşuna hesabının verilmesine rağmen, ahlaksızca ve mesnetsizce servis edilmek sureti ile menfaat sağladığı yönünde el altından fısıltılar çıkarılırken, son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir.

İmtiyazlı birilerinin yüksek maaşlar ile danışmanlıklara getirilmesi; yüksek maaşlı personel transferi yapılması; sadece sosyal medya belediyeciliği yapanlardan fayda gelmesi mümkün değildir."

CHP'nin eski milletvekili ve parti meclisi üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer de istifa etti. Usluer'in Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı belirtiliyor.

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