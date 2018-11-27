0553 313 94 23

CHP'li isim hakkında şok ifadeler! 'En boş beleş adam'

Star yazarı Ahmet Kekeç, CHP'nin yerel seçimlerde aday olarak göstereceği isimler arasında adı geçen Abdullatif Şener için, çok sert ifadeler kullandı.

27 Kasım 2018 Salı 11:50
CHP'li isim hakkında şok ifadeler! 'En boş beleş adam'

Star yazarı Ahmet Kekeç, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmayı çok istediğini iddia ederek, "Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanının (varsa şayet böyle bir şey), referansını dikkate alırsa, CHP’nin en 'boş beleş' adamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapılmış olacak" diye yazdı.

'Abdullah Gül'ü referans göstermiş'

"Onu bir türlü anlayamadık. Tuhaf, değil mi? Kendisi şu an CHP milletvekilidir... Ama İstanbul’a 'reis' olmak istiyor. Bu talebini genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletmiş... Hatta eski bir Cumhurbaşkanını (Abdullah Gül’ü) referans olarak göstermiş" diyen Ahmet Kekeç, "Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanının (varsa şayet böyle bir şey), referansını dikkate alırsa, CHP’nin en 'boş beleş' adamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday yapılmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:50
  1. Star yazarı Ahmet Kekeç
  2. CHP Milletvekili Abdullatif Şener
  3. Abdullatif Şener
  4. açıklama
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı
  6. flaş açıklama
  7. CHP'nin en boş beleş adamı

YORUM YAZ

  • Zenci MusaZenci Musa42 dk önce
    İnşaallah aday olurda, boyunun ölçüsünü alır...!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İzmir adayı Nihat Zeybekçi'den ilk açıklama
  1. İzmir adayı Nihat Zeybekçi'den ilk..
  2. Esnaf ve KOBİ'ler POS cihazını cebinde..
  3. Günübirlik kiralanan evlere sıkı denetim
  4. AK Parti'nin belediye başkan adayları
  5. YÖK'te tarım, orman ve hayvancılık..
  6. Gaziantep'teki silahlı kavga
  7. İbrahim Güler kimdir?
  8. Piyasalarda gün ortası
  9. Kaçırılan Suriyeli kadın, polis..
  10. Helikopterin düşme anının görüntüleri..
  11. Feyat Asya kimdir?
  12. Morgan Freeman'ın rolünü Kerem Alışık..
  13. İsviçre'de "zaman ve mekanlara bakış"..
  14. Benzemezlerin ittifak görüşmesi tam..
  15. Mehmet Çakın kimdir?
  16. Yanlış penaltı vermişlerdi... MHK..
  17. AK Parti'nin belediye başkan adayları
  18. Köpeklerinin öldüğü otelin sahibine..
  19. "Üniversitelerimizde planlama eksiği..
  20. Uğur ibrahim Altay Kimdir?
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...

Günün Karikatürü

27 Kasım 2018
Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
İstanbul'da askeri helikopter düştü
İstanbul'da askeri helikopter düştü