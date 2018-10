CHP'li isim: Genel Merkez İnce'yi takmıyor

2019 yerel seçimlerine yaklaşılırken partiler de adaylarını belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Kulislerde çeşitli isimler konuşulurken, özellikle CHP'de, Genel Merkez'den bağımsız hareket eden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin çıkışları tartışmalara neden oldu.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan İnce, İstanbul adaylığıyla ilgili pek çok kez demeç verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası İstanbul adaylığını kesinlikle kabul etmeyeceğini dile getiren ince son olarak CNN Türk'teki bir programda adaylığa yeşil ışık yaktı. İnce yaptığı açıklamada; "İstanbul demek, Türkiye demektir. İstanbul'dan başlayan bir hikayeyle Türkiye'nin hikayesi düzeltilebilir. Benim böyle bir talebim yok ama İstanbul'da partinin 259 bin üyesi var. Bu 259 bin üyenin önüne sandık konursa, onlar seçerse adayı o zaman varım. Onun haricinde yokum." dedi.

İstanbul'da 'İnce' hesaplar

İnce, İstanbul adaylığı için ön seçim şartını öne sürerken, anketlerde CHP'li seçmenin İstanbul'da ilk tercihinin Gürsel Tekin olduğu iddia ediliyor. Ankara'da ise CHP'nin aday olarak bir önceki yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Melih Gökçek'le kıyasıya mücadele veren Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyaretinde de Yavaş'ın aday gösterme eğilimlerinde olduklarını dile getirmişti. Peki, CHP'de son durum ne? Muharrem İnce neden ön seçim şartını öne sürüyor? Ön seçime Genel Merkez nasıl bakıyor? Ankara'da ismi geçen Mansur Yavaş için taban ne düşünüyor? İnce'nin çıkışlarını ve gelinen noktada CHP'nin aday belirleme stratejilerini Eski CHP Milletvekili Şahin Mengü THM Haber'e değerlendirdi.

"Başka sorunlar varken sürekli ön seçim konuşuluyor"

Muharrem İnce'nin, İstanbul için ön seçim şartı koymasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Mengü şunları söyledi: "Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak her fırsatta birilerinin çıkıp ön seçimle ilgili konuşmasından hoşlanmıyorum. 'CHP'de ön seçim olsun mu, olmasın mı?' Türkiye'nin bu sorudan daha öncelikli sorunları var. Türkiye'nin büyük sorunları hakkında fikir beyan etmemiz gerekirken, biz hala kendi içimizdeki meselelerle uğraşıyoruz. 'Halk, bizden ne bekliyor?', 'Halkın talepleri neler?' Bu sorulara yanıt aramaktansa 'Ön seçim yapalım mı, yapmayalım mı? tartışmasının içine giriyoruz. Tabii ki ön seçim yapılmasını her partili ister. Fakat şu an Türkiye'nin başka sorunları var. Cumhuriyet Halk Partililer olarak ilgilenmemiz gereken başka unsurlar var."

" Genel Merkez'in, İnce'nin açıklamalarını çok fazla ciddiye aldığını sanmıyorum "

İstanbul'da ön seçim yapılmayacağını belirten Mengü "Muharrem İnce, İstanbul'dan aday olursa kazanır mı? Bilmiyorum fakat CHP, iyi bir aday belirlerse İstanbul dahil her yerde seçimleri kazanabilir. Açıkçası Genel Merkez'in, İnce'nin açıklamalarını çok fazla ciddiye aldığını sanmıyorum. İnce'nin söylemleri de Genel Merkez'in politikalarını çok etkilemez. Gürsel Tekin aday olabilir mi? Olsa bile Tekin, İstanbul'u taşıyamaz. İstanbul dediğimiz vilayet; dünyanın birçok ülkesinden büyük, birçok bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip ve 20 milyon kişinin yaşadığı sanayi ve kültür kenti. Böyle bir şehri, Tekin'in taşıması mümkün değil. İstanbul adayı, en azından bakanlık yapabilecek düzeyde biri olmalı. CHP, kesinlikle belli bir kültür seviyesine ve donanıma sahip bir kişiyi İstanbul'dan aday göstermelidir."

"Bu işler külhanbeyliklerle olmaz"

Ankara'da Mansur Yavaş isminin öne çıkmasına ilişkin de Mengü şu ifadeleri kullandı: "İstanbul ya da Ankara'da kim aday olursa olsun tabii ki CHP tabanı sandıkta yine CHP'nin adayını destekler. Fakat CHP dışından gelebilecek oylara karşı da sağlam adaylar belirlenmeli. Bu işler külhanbeyliklerle olmaz. İstanbul, Ankara ya da diğer büyük şehirlerin belediye reisleri çok önemlidir. Böyle mevkilere çok farklı ve donanımlı insanlar getirilmeli. Mansur Yavaş, bir önceki seçimi kılpayı kaçırdı hatta benim sempati duyduğum bir isim. Ama bir Cumhuriyet Halk Partili olarak milyonlarca insanın oyunu alan bir parti neden kendi içinden birini aday yapmaz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin her adayı, Cumhuriyet Halk Partili olmak zorundadır."