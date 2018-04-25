CHP'li isim adaylık için görevinden istifa etti!

Erken seçim kararından sonra gözler partilerin göstereceği Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarına çevrildi.

Milletvekili adaylığı için ilk istifa CHP'den geldi. CHP’li Çankaya Belediyesi’nin Meclis Başkanvekili Dr. Dt. Emre Çakır, CHP’den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti.