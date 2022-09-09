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Gündem CHP'li İmamoğlu'nun yapamadığını AK Partili belediyeler yaptı! Böyle seferber oldular
Gündem

CHP'li İmamoğlu'nun yapamadığını AK Partili belediyeler yaptı! Böyle seferber oldular

Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sessizliğini korurken AK Partili belediyeler mağdur yolcular için adeta seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 23:53:00 -
CHP'li İmamoğlu'nun yapamadığını AK Partili belediyeler yaptı! Böyle seferber oldular

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın ardından AK Partili belediyeler adeta seferber oldu.

Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, 99 kişinin yaralandığı kaza üzerine AK Partili Belediyeler adeta seferber oldu. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin durması üzerine onbinlerce yolcu yolda mahsur kaldı.

AK Partili belediyeler yolcuları taşıdı

 

Vatandaşların mağduriyetini gidermek için AK Partili ilçe belediyeler bölgeye ivedilikle otobüs sevk etti. AK Partili Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı. Metrobüs hattı boyunca çift taraflı olmak üzere ring seferler yapılıyor.

 

AK Partili belediye otobüslerinin, metrobüs seferleri normale dönene kadar hizmet vereceği öğrenildi.

Vali Yerlikaya'dan metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama
Vali Yerlikaya'dan metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama

Yerel

Vali Yerlikaya'dan metrobüs kazasına ilişkin ilk açıklama

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