CHP'li İmamoğlu'nun ucuz provokasyonu! Konuşma yaptığı yer miting alanı değildi
AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi'ni gölgelemeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ucuz provokasyonu yapılan resmi açıklamalarla ortaya çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Erzurum'daki miting alanında iki yüz kişiyi bile bir araya getirememesinin ardından İmamoğlu'nun yüreği Erzurum'a miting için izin almaya yetmedi.
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, resmi makamlara esnaf ziyaretinde bulunacağını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı, kentteki Yeni Miting Alanı'nı dolduramayacağı için ucuz mağduriyet edebiyatı yaparak, "Miting yapmamıza izin verilmiyor" algısı oluşturmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre İmamoğlu, esnaf ziyaretinden sonra otobüsü keyfince durdurarak Havuzbaşı toplanma alanında konuşmaya başladı. Kendisine yönelik protestolar karşısında da protestocuları kışkırtıcı ifadeler kullanan İmamoğlu vatandaşları karşı karşıya getirerek provokasyonunu tamamladı.
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