CHP'li İmamoğlu'nun son skandalı patladı... Depreme değil reklama harcanacak

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin 2022 bütçesinde reklam ve organizasyona ayrılan paranın, sosyal konut ve deprem bütçesinin iki katı olduğunu ifade etti.

"İBB 849 milyon Türk lirası tanıtım bütçesi ayırmış. Az önce sunum yaparken '1 milyar küsur deprem ilgili bütçe ayırdık' dedi sayın Başkan. Ben bütün detayları inceledim. Mali yılı bütçe kitapçığı sayfa 35'te, kentsel dönüşüm için yazılan rakam 492 milyon Türk lirası. Daha ne diyeyim ben arkadaşlar!" diyen Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım kitapçığı sayfa 44'te kentsel dönüşüm uygulamaları için ayrılan bütçe 612 milyon Türk lirası. Oysa mali yıl kitapçığında ise 492 milyon Türk lirası. Başkanın sunumunda ise 1 milyar küsur."

Göksu konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Tanıtıma parayı ayırmışlar, peki depreme ne kadar ayırmışlar? 492 milyon Türk lirası. Sosyal konuta harcadıkları meblağ ise 12 milyon Türk lirası."