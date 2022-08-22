CHP'li İmamoğlu'nun reklamcısı Necati Özkan'dan çelişkili yazı: Ortada olmayan adaya yüzde 65 oy oranı biçti!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecindeki reklamcısı Necati Özkan, çelişkilerle dolu bir yazı kaleme aldı.

Muhalefetin adayına yüzde 65 oy oranı biçti ama...

"Aday yoksa kampanya yoktur" başlıklı yazısında Özkan, muhalefetin bir an önce aday belirlemesi gerektiğini, daha fazla gecikmenin iktidara yaradığını ifade etti. Ancak henüz daha aday yokken ve kampanyalar başlatılmamışken muhalefetin cumhurbaşkanı adayına yüzde 65 oy oranı biçmesi 'çelişkinin bu kadar' dedirtti.

"Güç dengesini bariz biçimde sarsacak bir muhalefet partisi hâlâ yok"

"İktidar, seçimleri kazanabilmek için her geçen gün yeni bir adım atıyor." ifadesini kullanan ve muhalefetin adayına yüzde 65 oy oranı veren Necati Özkan, "İktidardan kopan seçmen kitlelerinin desteğini alarak güç dengesini bariz biçimde sarsacak bir muhalefet partisi hâlâ yok." dedi.

Necati Özkan muhalefet partilerinin son durumuyla ilgili şu ifadelerle bulundu:

"Elbette bu durumun pek çok nedeni var. Örneğin muhalefet partilerinin ortak çözüm önerileri hâlâ netleşmedi. Örneğin hangi partilerin seçimlere birlikte, hangilerinin ayrı gireceği kararı hâlâ verilmedi. Ve örneğin en azından Altılı Masa’nın ortak bir adayının olup olmayacağı bile belirsiz."

Çelişkilini ifadelerini sürdüren Necati Özkan, aday ilan edilmesinin şart olduğunu ve aday olmazsa kampanya da olmayacağını belirterek şunları yazdı:

"Muhalefet partilerinin artık detayları tamamlayıp hızla aday ilanına geçmesi şart. Çünkü aday yoksa ortada kampanya yoktur. Muhalefetin daha fazla gecikmesi iktidar bileşenlerinin işine yarar. Kampanyaya bir an önce başlanabilirse vaatlerin etkisini araştırmaya, hataları düzeltmeye, adayın performansını yükseltmeye ve seçmeni mobilize etmeye zaman kalır."