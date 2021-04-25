CHP'li İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı bir televizyon programında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesiyle ilgili yalanlarını tek tek çürüttü.

İmamoğlu'nun "Kanal İstanbul İstanbul'u susuz bırakacak" yalanını ortaya atarak algı yaptığını belirten Göksu, Kanal İstanbul projesiyle birlikte 3 baraj daha inşa edileceğini söyledi.

Sazlıdere Barajı'nın yıllık 50 milyon metreküp su tuttuğunu aktaran Göksu, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul'un yapılmasıyla birlikte bu suyun yüzde 40'ı zayii olacak, gerisi kalacak. Sazlıdere Barajı'nın toplam İstanbul suyuna etkisi sadece yüzde 3. Kanal İstanbul ile birlikte Hamzalı, Pirinççi ve Karamandere barajları yapılacak. Sazlıdere Barajı'ndan kaybedilecek su miktarından 6 kat fazla su bu barajlarla İstanbul'a verilecek."

İmamoğlu'nun yalan söyleyerek İstanbul halkını kandırmaya çalıştığını dile getiren Mehmet Tevfik Göksu, Kanal İstanbul projesiyle İstanbul'un susuz kalma gibi bir sorununun olmayacağını ifade etti.