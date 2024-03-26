CHP'li İmamoğlu'nu fena tiye aldılar! 'Sor bakalım niye yapmadım'
Seçime sayılı günler kala CHP'li İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun tiye alındığı animasyon sosyal medyada viral oldu.
Videoya, "Sor bakalım, niye yapmadım?" adı verildi.
Animasyon filmde, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmeden önce verdiği vaatlere ilişkin sorulara verdiği "pişkin" cevapları yer aldı.
Ekrem İmamoğlu animasyonu paylaşım rekoru kırdı.
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