CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Seçim sürecinde herkese eşit mesafede olacağını, 16 milyonun tamamını kucaklayacağını vaat eden İmamoğlu, toplantı sırasında Akit TV muhabirinin yönelttiği soruya dahi tahammül edemeyerek, ikiyüzlü tavrını gözler önüne serdi. Akit’in dünkü 1. sayfasından verdiği ve İmamoğlu’nun sokak hayvanlarından kurtulma yolları aramasını konu alan, 'Hayvan, Ekrem’in umrunda değil' başlıklı haberimizi çarpıtan İmamoğlu, Akit’e yönelik hakaret dolu sözler sarfetti.

Şeb-i Arus pişkinliği

İBB’nin düzenlediği Şeb-i Arus etkinliğinde Türkçe Kur’an okunmasına yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan, siyasetçilerden ve STK’lardan gelen tepkilerle ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu, "Haberim yoktu. Bence de Şeb-i Arus’da yüce Kur’an'ın Arapça okunması gerekiyordu." diyerek büyük bir pişkinliğe imza attı. İmamoğlu’nun İBB’nin organizasyonundan habersiz olduğunu iddia etmesi, 'Vah İstanbul’un haline' yorumlarına yol açtı.

Bay Ekrem'den küstahlık

Akit TV muhabirinin, 'Halk ekmek büfelerindeki kuyrukları' ve 'koronavirüs salgını döneminde toplu taşımanın yetersiz kalmasına' yönelik yönelttiği sorular karşısında köşeye sıkışan İmamoğlu, "Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem. 16 milyon insanın yöneticisine davranış biçimini düzenleyemeyen ve bu konuda kalemi sapkınlaşmış, haber yapma biçimi sapkınlaşmış bir kuruma bu anlamda cevap vermem" şeklinde küstahça bir açıklamada bulundu.

AK Parti dönemindeki icraatleri sahiplendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık görev süresini 18 maddede özetlediği sözde icraatlarıyla anlattı. İmamoğlu’nun, AK Parti yönetimi döneminde büyük ölçüde bitirilen eser ve projeleri sahiplenmesi, her yağan yağmurda sele dönüşen kentin altyapı sorunlarını çözdüklerini iddia etmesi 'Bu kadarına da pes' dedirtti. "Biz, kamu yönetiminde halka hesap vermeyi onur kabul eden bir anlayışı temsil ediyoruz. Çünkü biz, halka hesap vermeyi unutanların, bir süre sonra kirlendiklerini ve geçici sürelerle geldikleri koltuklara yapışmak için olmadık işlere giriştiklerini iyi biliyoruz" diyen İmamoğlu 18 aylık dev (!) icraatlarını sıraladı.

İşte İmamoğlu'nun sözde icraatleri

- 18 ay önce İstanbul, plansızlıktan ve parasızlıktan tüm metro inşaatlarının durduğu bir kentti. Bugün İstanbul, tüm metro hatları için finansman sağlamış, duran metro inşaatlarını başlatmış, yapım sürecini hızlandırmış, yeni projelerin hazırlığını başlatmış bir kenttir. 18 ay öncesine kadar yılda ortalama 5 kilometre metro hattı yapılabiliyordu. Bu, 25 yılın ortalaması. Biz, bunu dört katına, yani yılda 20 kilometre metro inşaatına çıkarmak için gereken her şeyi sağladık. Şimdi sadece, siyasi hesaplarla davranılmamasını, İstanbullunun metroya kavuşma sürecinin engellenmemesini bekliyor ve istiyoruz.

- 18 ay önce İstanbul, yeşil alanların her an imara açılma riskiyle karşı karşıya olduğu bir kentti. Devasa yeşil alanlarda ya hiç düzenleme yapılmıyor ya da sınırlı bir düzenleme yapılsa da bu alanlar kullanıma açılmıyor, adeta vatandaştan kaçırılıyordu. İstanbul bugün, Kemerburgaz Kent Ormanı, Atatürk Kent Ormanı gibi milyonlarca metrekarelik yeşil alanın halkın kullanımına açıldığı, bizzat vatandaşa teslim edildiği bir kenttir.

- 18 ay önce İstanbul, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Bakırköy, Avcılar gibi pek çok semt merkezinde su baskınları yaşanan bir şehirdi. Bugün, bu sorunlar büyük ölçüde ve kalıcı biçimde çözüldü.

'Meydanlar ortak akılla tasarlanıyor'

-18 ay önce İstanbul, Taksim, Bakırköy, Üsküdar, Kadıköy gibi büyük meydanları kimliksiz, plansız, çirkin ve işlevsiz bir kentti. Bir sabah kalktığınızda meydanların, yönetimin keyfine göre düzenlendiğini görebilirdiniz. Bugün, İstanbul’un tüm büyük meydanları bilim insanlarının, ulusal ve uluslararası tasarımcıların, kentsel planlama uzmanlarının ve vatandaşın katılımıyla, ortak akılla tasarlanıyor.

'İBB üst yönetiminde kadın çalışan yoktu'

- 18 ay önce İstanbul, otobüs ve metrolarda, şehir hatları gemilerinde, İSPARK’larda, hatta İBB üst yönetiminde kadın çalışanları ve kadın yöneticileri göremeyeceğiniz bir şehirdi. Çünkü kadınlara bu hak verilmiyordu. Bugün İstanbul, bütün bu alanlarda ve çok daha fazlasında kadınların liyakatle seçilip başarıyla çalıştığı bir kenttir.

- 18 ay önce İstanbul’un dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileleri, çocuklarına süt alamamanın acısını yaşıyordu. Bugün 121 bin 116 çocuğumuzun evine, her hafta ücretsiz Halk Süt götürüyoruz. Üstelik o sütleri, İstanbullu süt üreticilerinden alıyor, onlara da çok önemli bir destek sunuyoruz. Tıpkı, milyonlarca ücretsiz fide dağıttığımız çiftçilerimiz gibi.

- 18 ay önce İstanbul’un 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneleri, otobüse, metroya, vapura para öderdi. Bugün annelerimiz, toplu ulaşımdan çocuklarıyla beraber seyahat ederken ücretsiz yararlanıyorlar. 18 ay önce İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nin tek bir kreşi dahi yoktu. Bugün 15 kreşimiz faaliyette, 10 tanesi bitmek üzere, önümüzdeki yıl toplam 60 kreşi hizmete sunmuş olacağız.

- 18 ay önce İstanbul, ihtiyaç sahibi öğrencilerle ilgilenmeyen bir kentti. Bugün, on binlerce üniversite öğrencisine 3 bin 200 lira, yüz binlerce ilkokul öğrencisine de 300 lira eğitim desteği veriyoruz. Üniversiteli gençlerimiz için, yurtlar açıyoruz.

- 18 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tek bir istihdam ofisinin bile bulunmadığı bir kentti. Bugün, açtığımız sekiz bölgesel istihdam ofisiyle, vatandaşlarımıza iş buluyoruz bu zor günlerde. Bugüne kadar, pandemi dönemine rağmen, yaklaşık 13 bin vatandaşımızı, bu ofislerimizde eğittik, yönlendirdik ve işe yerleştirdik.

- 18 ay önce İstanbul’un halk otobüsü, fayton, taksi konularıyla ilgili çok önemli sorunları vardı ve ortada bunları çözecek irade yoktu. Bugün İstanbul, halk otobüslerinin tamamen İBB bünyesine alındığı, fayton sorununun bütün tarafların onayıyla insani bir çözüme kavuşturulduğu bir kenttir.

-18 ay önce İstanbul’da deprem, yerel yöneticilerin ciddi somut adımlar atmadığı bir konuydu. Bugün, 2000 öncesinde inşa edilmiş tam 790 bin binanın hasar tespit çalışmalarına başlamış, 20 bin binayı tamamlamış durumdayız. Depreme hazırlık için gerekli, idari ve fiziki altyapıyı kurma açısından daha önce hiç olmadığı kadar yoğun çalışmalar yapıyoruz. İstanbul gibi bir mega kentin yönetiminde, 18 ay uzun bir süre değildir. Buna rağmen, 18 ayda çok önemli ve değerli başarılar elde ettik ve İstanbul’da yeni bir başlangıcın ilk adımlarını en sağlam biçimde attık. Üstelik bütün bunları pandeminin yol açtığı ciddi ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele ederken gerçekleştirdik.

'Kanal İstanbul belasını yapmayın'

Toplantıda Kanal İstanbul projesine de değinen İmamoğlu şunları söyledi: "Bu aziz şehrin kalbine bir hançer gibi indirilmek istenen, şehrimizin milyarlarca yıllık doğal yapısına ve on binlerce yıllık eşsiz tarihine zarar vermekten başka hiçbir anlam taşımayan Kanal İstanbul belası hakkında, ilgililere bir uyarıda bulunmak istiyorum: Bunu yapmayın. Lütfen bu şehre, bu millete ve bu tarihe bir kez daha ihanet etmeyin. İstanbul’un, İstanbullunun ve bu güzel ülkenin akıl dışı projelere ihtiyacı yok. İstanbul, siyaseten bilek güreşi yapacağınız bir alan değil. Hedefiniz, motivasyonunuz ve menfaatleriniz ne olursa olsun, buna değmez. Ne karar verdiyseniz, kime söz verdiyseniz fark etmez, vazgeçin. Derhal durun. Bu millet ne bugün ne de yarın sizi affetmez."

'Tabloya sahte deniyor, bizden cevap isteniyor'

İmamoğlu, toplantıda İBB tarafından haziran ayında satın alınan Fatih Sultan Mehmet’in, bir özel koleksiyonda yer alan portresiyle ilgili şu gelişmeyi paylaştı: "Bellini atölyesine ait olan Fatih Sultan Han’ın tablosuyla ilgili, ‘sahte’ diye bir soruşturma düzeni başlatılmış. Bizden cevaplar isteniyor. Bu, kıskanılacak bir şey değil. Tabloyu, bütün Türk halkına, bütün güzel insanlarımıza kazandırdık. Garip bir muameleye tabii tutuldu arkadaşlarımız, cevaplar veriliyor. Umarım, soruşturmaya dönüştürülmeden kapatırlar. Bu da trajikomik, fıkra gibi bir durum."