CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediya Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bazı mahallelere giriyorsunuz tabelalarını okuyamıyorsunuz. " Arapça tabelaları kaldırağını söylemesinin ardından vatandaşlar "Önce kendi şirketlerindeki İngilizce isimleri kaldır" tepkisi geldi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediya Başkanı Ekrem İmamoğlu, kafayı Arapça tabelalara taktı. İngilizce tabelaları görmezden gelen CHP'li İmamoğlu " Bazı mahallelere giriyorsunuz tabelalarını okuyamıyorsunuz. Burası Türkiye, burası İstanbul." açıklamasıyla büyük tepki aldı. Vatandaşlar: Önce kendi şirketinden başla Arapça tabelaları hedef alan CHP'li İmamoğlu'na cevap veren vatandaşlar "Önce kendi şirketinden başla" tepkisinde bulundu. İşte vatandaşların o tepkisi:

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