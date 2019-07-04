CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediya Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bazı mahallelere giriyorsunuz tabelalarını okuyamıyorsunuz. " Arapça tabelaları kaldırağını söylemesinin ardından vatandaşlar "Önce kendi şirketlerindeki İngilizce isimleri kaldır" tepkisi geldi.04 Temmuz 2019 Perşembe 00:18
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediya Başkanı Ekrem İmamoğlu, kafayı Arapça tabelalara taktı.
İngilizce tabelaları görmezden gelen CHP'li İmamoğlu " Bazı mahallelere giriyorsunuz tabelalarını okuyamıyorsunuz. Burası Türkiye, burası İstanbul." açıklamasıyla büyük tepki aldı.
Vatandaşlar: Önce kendi şirketinden başla
Arapça tabelaları hedef alan CHP'li İmamoğlu'na cevap veren vatandaşlar "Önce kendi şirketinden başla" tepkisinde bulundu.
İşte vatandaşların o tepkisi:
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