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Gündem CHP'li İmamoğlu protestoculardan kaçtı, Odatv överek reklamını yaptı!
Gündem

CHP'li İmamoğlu protestoculardan kaçtı, Odatv överek reklamını yaptı!

Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde protesto edilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tepkilerin ardından kaçarak uzaklaşmasıyla gündem oldu. Öte yandan karanlık operasyon merkezi Odatv, protesto edilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu "Yüzde 100 memnuniyetle 50 yıllık sorun çözüldü" şeklindeki övgü dolu ifadeleriyle reklam yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 22:20:00 -

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

CHP'li İmamoğlu, törenin ardından alandan ayrılırken bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, CHP'li İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.

Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına vurdu. Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen bir kadın düşerek yaralandı.

Polis protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan kaçarak uzaklaştı.

Odatv'den 'İmamoğlu' reklamı: Yüzde 100 memnuniyetle 50 yıllık sorun çözüldü

Karanlık Odatv, CHP'li İmamoğlu'na Yeşilpınar'daki törendeki olayları görmezden gelerek övgü dolu bir haber yaptı. 

Odatv'nin "50 yıllık sorun çözüldü" başlıklı haberinde CHP'li İmamoğlu'nun "sorunun yüzde yüz memnuniyetle çözüldüğü" iddiasının öne çıkarılması dikkat çekti.

 

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