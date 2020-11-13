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Gündem CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!
Gündem

CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan bir projenin daha üzerine yattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:06:00 -
CHP'li İmamoğlu, bir projenin daha üzerine yattı!

Göreve geldiği günden beri İstanbul için el ile tutulur tek bir şey yapmayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan bir projenin daha üzerine kondu.

beyazgazete'nin haberine göre; İmamoğlu, Kemerburgaz'daki Kent Ormanı'nı "imara değil halka açıyoruz" diyerek bir de açılış yaptı.

Oysa ki gerçek böyle değildi. Kent ormanı, imara hiç açılmadı ve Sarıyer'deki Hacı Osman Korusu'nun adı değiştirildi ve açılışı yapıldı. Yapılan, bir proje intihalinden başka bir şey değildi.

AK Parti'den tepki: Kurdelesini kesip sahiplendiler

Skandal olaya ilişkin İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, skandala sert bir dille tepki gösterdi. Gösu, "Bu projeler AK Parti döneminde yapılmış sadece kurdelesi kesilmemişti onu da kesip sahiplendiler" dedi.

Göksu, "Lafla peynir gemisi yürümez" ifadelerini kullandı.

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