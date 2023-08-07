CHP'li İlgezdi'den İmamoğlu'na 'değişim' ayarı!

CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi Ataşehir’de bir otelde düzenlendi. İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu ve İl Kongresi delegelerinin seçiminin de gerçekleştirldiği kongreye, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de katıldı.

Kongredeki konuşmasında CHP’deki değişim tartışmalarına değinen Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, “Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanları toplantısında sordum. Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir." dedi. Kongrede konuşan CHP'nin eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek ise, " Bu gemi batmıyor arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi gemisi kimse tarafından batırılamaz. Biz direnişin ve devrimin örgütüyüz, biz vazgeçmeyeceğiz." dedi.

“ 'KEMAL SEN KALK BEN GELİYORUM' DİYEN BİR KADRO AYAĞA KALKTI PARTİDE"

Konuşmasında CHP’deki değişim tartışmasına değinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Sayın Genel Başkan aday olduğunda, dedik ki en doğru adaydır seçimi yüzde 10 farkla alıyoruz. Seçim kayboldu, ben bir gün sonra genel merkeze gittim. Genel başkan tek başına oturuyordu hayat böyledir, kaybedenin yüzü soğuk olur. Ne hikmetse parti kendi içinde hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan burada benim başkanlarım var, genel başkan yardımcılarım var, belediye başkanlarım var, ilçe başkanlarım var. Hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan, ne ilçelerinde, ne örgütünde ne parti meclisinde hiçbir toplantı yapmadan daha, sanki ‘Kemal sen kalk ben geliyorum’ diyen bir kadro ayağa kalktı partide. ‘Değişim’, Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşlar CHP’nin hiçbir geleneğini, kültürünü bilmiyorlar. Hiç Ecevit’in bu partide nasıl genel başkan olduğunu, bu değişimin nasıl olduğunu okumamışlar. Tabi ki hepimiz değişeceğiz bu koltuklar kimsenin babasın malı değil, Kemal Kılıçdaroğlu gidecek bir gün başkası gelecek, Battal İlgezdi gidecek bir gün buraya başkası gelecek. Bizim konuşacağımız yer burası, parti meclisleri, kendi örgütlerimiz" dedi.

“İMAMOĞLU’NA DEĞİŞİM NEDİR DİYE SORDUM, 'BİLMİYORUM' DEDİ"

Konuşmasının devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında geçtiğini belirttiği bir diyaloğu paylaşan İlgezdi, "Günlerdir televizyonları açıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel televizyonda bunları izliyoruz. Hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel seçimlere 8 ay kala bu handikabın içine sokmaya hakkı yok. Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na Belediye Başkanları Toplantısı’nda sordum. Dedim ki, ‘Bana şu değişimi anlat.’, dedi ki, ‘Ben bilmiyorum’. Değişimin ne olduğunu bilmeden, sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi kuran, Cumhuriyeti kuran partidir. Yani 'Sen git Kemal, ben geliyorum’ diyen parti değildir" ifadelerini kullandı.

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