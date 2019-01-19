CHP'li ilçe yönetimi görevden alındı

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yaptığı yazılı açıklamada, Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetiminin görevden alındığını duyurdu. Çankır şunları kaydetti:

"Partimizin güçlü ve uyumlu bir şekilde yerel seçim çalışmalarına devam edebilmesi hususunda CHP İl Yönetim Kurulu kararıyla Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetimi bugün itibariyle görevden alınmıştır. Önümüzdeki günlerde güçlü bir Kuşadası için ortak akılla dinamik bir örgüt oluşturacağız. Hep birlikte, el ele, kol kola Cumhuriyet Halk Partisi davasına Türkiye Cumhuriyeti sevdamızla sahip çıkacağız."