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Gündem CHP'li İBB’ye sert tepki: Paris Belediyesi bile "portakal soslu karides" ile Noel kutlamıyor!
Gündem

CHP'li İBB’ye sert tepki: Paris Belediyesi bile "portakal soslu karides" ile Noel kutlamıyor!

"Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15,2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yemek menüsü sosyal medyada yayılınca tepkiler de gecikmedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 16:40:00 - 2021-12-22 16:43:32
CHP'li İBB’ye sert tepki: Paris Belediyesi bile "portakal soslu karides" ile Noel kutlamıyor!

YENİ AKİT / ANKARA

"Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15,2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz” diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yemek menüsü sosyal medyada yayılınca tepkiler de gecikmedi.

 

Portakal soslu karidesin yer aldığı menüyü gören milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, “Merkezi yönetim borçlarımızı ödesin." Ödesin tabi siz yiyin, Bunların ataları da böyle cafcaflıydı millet sefalet içindeyken, Paris Belediyesi bile "portakal soslu karides" ile Noel kutlamıyor... İstanbul nimet nimet!” ifadelerini kullandılar.

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