CHP'li İBB'nin zam teklifi AK Parti'den döndü! İstanbullulara müjde

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, suya bir zam daha yapmak için teklif hazırladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 zam yapılmasını istedi.

Sabah'ın habeirne göre; İSKİ'nin hazırladığı 2021 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre 2020 için 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olarak belirlendi. 2021 senesi su satış tarifeleri tekliflerinde ise, konutlarda kullanılan 0-15 metreküpe kadar olan su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 35 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 35 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.

İş yerleri için uygulanan 12.10 liralık tarife ise 15.13 lira olarak belirlendi. İBB'nin suya istediği ortalama yüzde 35 zam ile de yetinmeyip 2021'de her ay hesaplanan TÜFE oranına göre her ay su fiyatının zamlanmasını istediği öğrenildi. Buna göre 2021'de su fiyatları her ay zamlanarak vatandaşa yansıtılacak.

Tekrar zam istenecek

İBB Meclisinde tarife komisyonun aldığı karar ile zam kararı Mayıs ayında görüşülmek üzere komisyona iade edildi. Komisyon görüşünde İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarifeleri dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu küresel salgından dolayı insanların en temel ihtiyacı olan suya erişimine engel olmamak ve aynı zamanda Temmuz 2020'de de zam yapılmış olmasını da dikkate alarak İSKİ Yönetim Kurulu'nun su bedeli ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeline yüzde 35 oranında zam öngören teklifin Mayis 2021'de görüşülmek üzere iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

İBB AK Parti Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada "İBB Başkanın yaptığı İSKİ tarafından teklif edilen yıllık yaklaşık yüzde 35 (yüzde 25ve enflasyon farkı) oranındaki su zammını, yeniden görüşülmek üzere komisyona iade ediyoruz" dedi.

1 senede üçüncü zam kararı

CHP'li İBB yönetimi son olarak 28 Kasım 2019 tarihinde suya istediği yüzde 80'lik zammının AK Parti grubu tarafından reddedilmesinden sonra 17 Temmuz'da hazırladığı taslak ile suya yüzde 40 zam yapılmasını istemişti. Fakat İSKİ'nin zam teklifi AK Parti ve MHP grubu tarafından Haziran ayı sonu ile belirlenen TÜFE oranı olan 12.6 olarak zam yapılmasına onay vermişti. Ayrıca AK Parti ve MHP grubunun oyları ile fatura başına 1 metreküp su fiyatı karşılığı olan ve 4 TL alınan su bakım bedelinin abonelerden alınmasını da kaldırılmıştı. Diğer yandan İBB yönetimi 1 buçuk senede suya 3'üncü kez zam yapma kararı aldı.