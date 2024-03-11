CHP'li İBB'nin zabıtaları iftar çadırını bastı! 'Ekrem İmamoğlu iftara bile karşı'

Yerel seçimler öncesi bir günde 70-80 iftara katıldığını söyleyerek samimi Müslümanların oyunu avlamaya çalışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun maskesi bir kez daha düştü. Daha önce belediye zabıtaları ile cami basan, Kur’an-ı Kerim eğitimi veren TÜGVA Adalar şubesini işgal etmeye kalkışan İmamoğlu’na bağlı zabıtalar şimdi de AK Parti’nin CHP’nin kalesi konumundaki Kadıköy’de kurduğu iftar çadırını iş makineleri ile kuşattı.

Başkan değil derebeyi

Göreve geldiği 2019 yılında Zabıta Teşkilatı’nın 193’üncü kuruluş yıldönümü etkinliklerini bahane ederek Edirnekapı’daki Zabıta Daire Başkanlığı ziyareti sırasında 500 kişilik zabıta grubunu tören sırasına geçirterek kendisini adeta bir devlet başkanı gibi karşılatan Ekrem İmamoğlu, emrindeki kamu personeli ile zulüm saçıyor. Rabıta Vakfı’nca inşa edilen mescide kilit vuran, LGBTİ ile mücadele eden Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun standını basan, Halk Ekmek bahanesiyle Ümraniye Belediyesi zabıtalarını darp eden ve son olarak Beyoğlu Belediyesi’nin stantlarını söküp atan İmamoğlu’na bağlı zabıtalar şimdi de iftar çadırını hedef aldı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB zabıta ekipleri, önceki gece Kadıköy’de kurulan AK Parti’nin iftar çadırının etrafını belediyeye ait iş makineleri kuşattı. İftar çadırının bulunduğu alanda onlarca zabıta aracı ile yüzlerce personeli hazır bekleten CHP’li İBB yönetimi, Ramazan ayı boyunca binlerce kişinin orucunu açacağı iftar çadırının kurulmasını engellemeye çalıştı.

Ekrem en büyük engel

Her fırsatta ‘engelleniyoruz’ yalanını savurduğu halde vatandaşa hizmet etmesi gereken zabıta personeli ile İstanbul halkına ve iktidara ait belediyelere zulüm fırtınası estiren İmamoğlu’nun zorbalığına tepki gösteren AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Aslan, yaşananları ‘www.yeniakit.com.tr’ye anlattı. O ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak CHP’li yönetimin zulmünü duyuran Veli Arslan, İmamoğlu’na bağlı İBB zabıtalarının talimatla hareket ettiğini ve çadırı sökmeye çalıştıklarını belirtti. Arslan, şunları söyledi:

İftar çadırı rahatsız etti

Önceki gece sabaha doğru çadırı kurduk. Bu ruh hastası yönetim, zabıtaları ve otobüs, kamyondan oluşan iş makinelerini yollayarak çadırın etrafını en az 50 araçla kuşattılar.

Hiçbir gerekçe göstermeden çadıra masaları koymamıza izin vermediler. ‘Siz neye istinaden bu çadırı medyana koydunuz” diyerek bize engel olmaya çalıştılar. Tek gerekçeleri bu.

Bunlar iftara bile karşı

Zabıta müdürüyle konuşuyorum, diyorum ki; “Kanunen ben reklam yapabilirim, propaganda yapabilirim. Kaymakamlıktan izin almışım. Sana ne” diyorum. “Bu kadar büyük gösteri mi olur?” diyor. “Sana ne kardeşim sergi yapıyorum ben” dedim. İnsanlar ulaşım yüzünden zaten eve geç kalıyor. Bozulan otobüsler yüzünden evine gidemiyor. Yolda kalan insanlar için hayır yapıyoruz. Ona da mı karşı çıkıyorsunuz?” dedim. Görüntüler dünden beri ortada. Bu adamlar bize bu zulmü yaptılar. Gerçekten anladık ki bunlar Ramazan’a ve iftara bile karşı.Araçlar sabah yeni kaldırdılar.

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Bütün zabıtalarını üzerimize saldı

İmamoğlu’nun kent lokantalarında 2 milyon 200 bin kişinin övündüğü gün kendi çadırlarının hedef alındığını söyleyen Veli Arslan, şöyle devam etti: “Sen dün 2 milyon 200 bin kişinin Kent Lokantaları’nda yemek yediğini söylüyorsun. Biz buarada günde bin kişiye iftar yaptırmaya çalışıyoruz. Sen bütün ekiplerini, İstanbul Anadolu yakasındaki bütün zabıtalarını çadırımızı yıkmaya gönderiyorsun. Hayırdır?

Engelcinin şahı Ekrem

Sürekli ‘engelleniyoruz’ yalanını savuran İmamoğlu’nun en büyük engelci olduğunu ifade eden Arslan, “İmamoğlu’na bağlı zabıtalar sanki İçişleri Bakanlığından yetki alan kolluk kuvvetleri gibi hareket etti. Kendilerini polis memuru gibi görüp çadırın etrafını çevirerek içerisine masa, sandalye konulmasına engel oldu. Beş yıldır sürekli ‘engelleniyoruz’ diyen İmamoğlu, bugün AK Parti Kadıköy Belediye Başkan adayının insanlar orucunu açsın diye kurduğu iftar çadırını, ‘kaçak bina’ yıkmaya gelir gibi hareket ettiler” dedi.

Son dakikalarını yaşıyor

İmamoğlu ve adamlarının hırçınlığını görevdeki son dakikalarını yaşamasına bağlayan Arslan sözlerini şöyle tamamladı: “Malum şahsiyet zaten görevdeki son dakikalarını yaşıyor. CHP’nin son kongresinde benim gibi düşünen Bektaşi insanları tasfiye etti. Gelmiş olduğumuz noktada nasıl bir kin, nasıl bir kibir varsa adamda, bugün sadece saltanatını sürdürmek için mücadele ediyor. Bunun için gayret ediyor. Bence artık kendinin devam edemeyeceğini, yolun sonuna geldiğini o da görüyor. Maazallah böyle zihniyetteki bir kişi iktidara gelse, 28 Şubat’ta yaşadıklarımızın çok daha beterini yapar. Çünkü bu zihniyet insanların yapmış olduğu hayrı be ibadeti bile engellemeye çalışıyor. Ne kadar düşüncesi, ne kadar insanlık dışı bir tavır takınabileceğini böylece bir kez daha görmüş olduk.”