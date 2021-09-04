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Gündem CHP'li İBB'nin vatandaşa dağıttığı yardım kolisinde mide bulandıran görüntü
Gündem

CHP'li İBB'nin vatandaşa dağıttığı yardım kolisinde mide bulandıran görüntü

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Ümraniye Armağanevler'de vatandaşa yardım amaçlı dağıttığı gıda kolisinden kurt çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 14:37:00 - 2021-09-04 14:38:42
CHP'li İBB'nin vatandaşa dağıttığı yardım kolisinde mide bulandıran görüntü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa dağıttığı gıda yardım kolisinde kurt çıktı. Koliyi komple saran kurtların görüntüsü adeta mide bulandırdı.

Kurtlu yardım paketlerine Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tuncer kolinin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ümraniye Armağanevler'den bir kardeşimiz Ekrem İmamoğlu'nun kendilerine layık gördüğü kurtlu yardım paketlerinin fotoğrafını attı. İBB adına utandık... Mağduriyeti Ümraniye Belediyesi olarak gideriyoruz. Bu şehri beceriksizliğe terk etmeyeceğiz!"

İşte mide bulandıran o görüntüler:

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