  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

CHP'li İBB'nin kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı Beylikdüzü Osmanlı Parkı'nın peyzaj işlerini alan müteahhitin; Afganistanlı ve Pakistanlıları işçi olarak çalıştırdığı, söz konusu işçilerin sigortasının olmadığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:25:00 -
CHP'li İBB'nin kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıktı

Afganistanlı ve Pakistanlı işçilerin maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Söz konusu işçilere çok düşük verildiği öğrenildi. Peyzaj işini alan müteahhitin HDP'ye yakın olduğu ifade edildi.

İmamoğlu: Göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşü mutlaka sağlanmalıdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; 18 Haziran 2019 tarihinde Şişli'de muhtarlarla bir araya gelmiş ve göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması gerektiğini iddia etmişti.

İmamoğlu; mülteci sorunundan en çok etkilenen şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini iddia ederek, şunları söyledi:

 

"Mutlaka ve mutlaka göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşü sağlanmalı. Mutlaka. Bölgemize barış, huzur ve istikrarın gelmesi için de özellikle göçmen ve mültecilerin, tanımlı program çerçevesinde yaşamlarını kendi vatanları içinde sürdürmelerinin yolu çizilmelidir."

Ekrem İmamoğlu'nun; Beylikdüzü Osmanlı Parkı'nda kaçak ve sigortasız çalışan Afganistanlı ve Pakistanlı göçmenler hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hizipsavar

ooooooo birde köle tüccarlığı. şimdi hizipci mallar çıkar konuşur ama heryerde çalışıyorlar diye. yolcudur eko bağlasan durmaz. çap yerlerde çapsızın.
  • Yanıtla
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı