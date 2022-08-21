CHP’li İBB’nin çalışmayan asansörleri ihtiyaç fazlasıymış

İBB’ye bağlı Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, şu itiraflarda bulunuldu:

Eskiden beri kapalıymış

“Tasarruf nedeniyle kapalı olduğu iddia edilen ekipmanlar, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere açıldığı günden bu yana kapalı tutulan ekipmanlardır. 1491 yürüyen merdivenimizin 10’u arıza bakımındadır, 9’u revizyon çalışmasındadır, 4’ü emniyet kararı ile güvenlik gerekçesi ile kapattırılmıştır, 116 yürüyen merdivenimiz ise hattın açılışından itibaren ihtiyaç fazlası gerekçesiyle kapalı moda alınmıştır. 467 asansörümüzün 2’si arıza bakımındadır, 4 adedinde revizyon çalışması yürütülmektedir, 3 asansörümüz ise 2013 yılından bu yana ihtiyaç fazlası nedeniyle kapalı konumdadır. 58 yürüyen bandımızın 4 adedi işletmeye kapalı alanda bulunmakta olup maç günlerinde oluşan ihtiyaç nedeniyle kullanıma açılmaktadır.”

Acziyet içindeler

Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı AK Partili Abdullah Özdemir ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İBB’nin bu işleri yürüten firmalarla ilgili ödemeleri düzenli yapmadığını öğrendik. Vatandaş sıkıntıyı yaşamadan yapılan incelemelerde, aksayan durumlar hemen tespit edilir ve vatandaşın sıkıntısı çözülürdü. Şu anda komuta merkezinin başında bu işi yönetecek, bu kabiliyete ve liyakata sahip bir arkadaş olmadığı için ve personel sayısı da ciddi manada düştüğü için şu anda komuta merkezi çalıştırılamıyor.”