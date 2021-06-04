CHP'li İBB'den bir skandal daha! İmamoğlu talimat verdi

İstanbul'a yeni metrolar kazandıracağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yönetime geldiği günden bu yana söylediklerinin tam tersini yapmaya başladı.

AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metrosunun inşaatı, İmamoğlu'nun talimatıyla durduruldu. Metro inşaatına hafriyat döküldüğü anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"Metro iptal etme töreni düzenleyecek misiniz?"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, metro inşaatının durdurulmasına Twitter hesabından tepki göstererek "Daha önce Sancaktepe’de bir türlü bitiremedikleri metroya ikinci başlama töreni yapan İBB’ye soruyoruz. Bugün üstüne toprak attığınız Yenidoğan Metrosu için de bir “Metro İptal Etme Töreni” düzenleyecek misiniz?" dedi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun da konuyla ilgili açıklama yaptı ve trafik sorunu yaşandığı için inşaatın toprakla doldurulduğunu savundu.

"AK Parti'ye oy veriyorlar diye mi metro durduruldu"

İstanbul'da AK Parti'nin en yüksek oranda oy aldığı ilçelerden biri olan Sancaktepe'de metro hattının durdurulması bölge halkının da tepkisine neden oldu.

Metro yapımının bir an önce bitmesini isteyen Sancaktepeliler, İBB yönetimine ateş püskürüyor.

"İstanbullu bunu haketmiyor"

Geçtiğimiz yıllarda Sancaktepe Belediye Başkanlığı yapan İsmail Erdem de görüntülere ilişkin açıklama yaptı:

"Sancaktepe Belediye Başkanlığım döneminde büyük bir özveriyle temellerini atıp, 9 istasyonda kazı işlemlerine başladığımız metro iptal ediliyor. İstanbullu bunu haketmiyor."