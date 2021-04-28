CHP'li İBB yönetimi yürüyen merdiveni tamir etmekten aciz: İstanbullunun arıza isyanı!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı metrolarda, yürüyen merdiven arızaları vatandaşı çileden çıkarttı.
Yeniakit.com.tr
İstanbul Pangaltı metro durağı çıkışındaki yürüyen merdiven arızası vatandaşları çileden çıkarttı. Yürüyen merdivenlerin bozuk olması sebebi ile onlarca basamağı yürüyerek çıkmak zorunda kalan İstanbullular, arızayı sosyal medyada paylaştı.
Halk küfür ede ede merdiven çıkıyor!
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan bir İstanbullu, "Pangaltı metro çıkışı yürüyen merdivenler iki gündür bozuk. Dün tamirciler yapar gibi yaptılar hiç bir gelişme yok. Halk küfür ede ede merdiven çıkıyor." diyerek yetkililere seslendi.