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Gündem CHP'li İBB kaldırdı! Yeni görüntüsü İstanbul'a yakışmadı
Gündem

CHP'li İBB kaldırdı! Yeni görüntüsü İstanbul'a yakışmadı

CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde yapılan ve insan sağlığına büyük oranda fayda sağlayan 'dikey bahçe'leri sökerek doğa katliamı yaptı. E-5 Karayolu'nda yol kenarlarındaki duvarlara grafiti çizildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 19:30:00 -
CHP'li İBB kaldırdı! Yeni görüntüsü İstanbul'a yakışmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, E-5 Karayolu'nda yol kenarlarındaki duvarlarda bulunan dikey bahçeleri söktü. Yol kenarlarında bulunan duvarlarda sökülen dikey bahçelerin yerini duvarlara çizilen grafitiler aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri özelliğini gören dikey bahçeleri, söküm işlemlerini devam ettiriyor.

Dikey bahçe söküldü grafiti çizildi

Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, "Konuşan Duvarlar Projesi"ni başlatarak duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti. Sökülen dikey bahçelerin yerini grafitiler almaya devam ediyor. E-5 karayolu Fikirtepe mevkiinde de duvarlarda boydan boya graifiti çizildiği görüldü. Sökülen dikey bahçelerin yerine duvarlara çizilen grafitiler drone ile havadan görüntülendi.

 

 

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