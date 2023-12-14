CHP'li İBB, Gazzeli çocuklar için yapılacak eyleme engel oldu!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Fatihin Torunları Derneği ile Müdafaa-i İslam Derneği, Eminönü'ndeki Yeni Camii önünde Gazzeli çocuklar için bir eylem gerçekleştirmek istedi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) izin talep etti.

Ancak 7 Ekim'den bu yana 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın olmak üzere 18 bin 608 Filistinli'nin katledildiği soykırım bütün dünyada protesto edilirken, Fatih'te yapılmak istenen bu eylem CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İBB tarafından reddedildi.

İBB Zabıtası, Eminönü meydanında çocuk ayakkabıları dizilerek gerçekleştirilmesi planlanan İsrail aleyhindeki imza kampanyasına izin vermedi.

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