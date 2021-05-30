CHP'li İBB çevre katliamı yapıyor! Zeytinburnu'nda dikey bahçeler söküldü
AK Parti döneminde yapılan ve insan sağlığına büyük oranda fayda sağlayan 'dikey bahçe'leri söken İBB, katliamına Zeytinburnu'nda devam etti.
CHP'li İBB tarafından "tasarruf" bahanesiyle yol kenarlarında bulunan dikey bahçelerin kaldırılıp yerine kent kimliğine yakışmayan grafiti çalışmalarına dönüştürme projesi son görüntülerle birlikte yeniden gündeme geldi.
Kadir Topbaş'la birlikte İstanbul'a kazandırıldı
Kadir Topbaş döneminde hayata geçirilen ve 2019 yılında toplam 44 bin 282 metrekareye ulaşan dikey bahçeler, CHP'li İBB tarafından 2020 yılından bu yana yerini grafiti desenli ‘Konuşan Duvarlar Projesi’ne bırakıyor.
Zeytinburnu'nda 'dikey bahçe' katliamı
Sosyal medyaya düşen son görüntülerde, İBB ekiplerinin Zeytinburnu bağlantı kavşağında dikey bahçe ve çiçekleri kaldırırken görülüyor.
İstanbulluların büyük çoğunluğunun da tepki gösterdiği 'dikey bahçe' katliamını sürdüren İBB, kentin geleneksel görüntüsünü yerle yeksan ediyor.
Dikey bahçe ne işe yarıyor?
Dikey bahçe sistemleri havadaki kirleticileri filtrelerken aynı zamanda karbondioksit denilen sera gazı salınımının azalmasına neden oluyor. Dünyanın birçok ülkesinde de uygulanan dikey bahçe sistemi bulunduğu bölgenin iklimini pozitif etkiliyor.