İmamoğlu’ndan Kemerburgaz itirafı: AK Parti yaptı biz açtık!

Haber Merkezi

AK Parti’nin nihayetlendirdiği projelerin açılışını yapmaktan başka hiçbir icraatı olmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleneğini bozmadı. AK Partili belediye başkanları döneminde bitirilen Kemerburgaz Kent Ormanı’nın açılışını yapan İmamoğlu, tarihi bir itirafta da bulundu. Kemerburgaz Kent Ormanı’nı CHP’nin yapmadığını kabul eden İmamoğlu, AK Parti’nin bitirdiği bir projeyi açtıklarını kabul etti.

Mecbur kaldı

İBB Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden beri AK Parti’nin bitirme noktasına getirdiği projeleri gezmekten öteye gidemeyen İmamoğlu, alışılagelmiş tavrını devam ettiriyor. İş bilmezliğini AK Parti’nin projelerine sahiplenerek kapamaya çalışan İmamoğlu, şaşalı reklamlarla halkı kandırmaya çalışsa da gerçek karşısında itirafa mecbur kalıyor. Son olarak, Kemerburgaz Kent Ormanı’nı kendisini yaptığı yönünde bir algı oluşturmaya çalışan ve başarılı olamayan İmamoğlu, açılışta önemli bir itirafta bulundu. Kemerburgaz Kent Ormanı’nı kendilerinin yapmadığını kabul eden İmamoğlu, “Yaptık demedik ki açıyoruz dedik. Yapanlara da teşekkür ettik” demek zorunda kaldı.

“İmara değil halka” felsefeymiş

Pişkin İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı ile ilgili afiş ve reklamlarda yer alan “İmara değil halka açıyoruz” sloganına yönelik tepkilere ilişkin şunları söyledi: “Sloganımıza takılmışlar. Kötü bir şey demedik ki. Bu bir felsefe. Yani Orman Bakanlığı’na teşekkür ederiz, burayı bize tahsis etti. Bir açıklama yapmışlar, ‘Burası ormandır, bir daha imara açılmaz zaten’ diye. Biliyoruz onu, biz bir felsefeyi anlatmaya çalıştık. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu. ‘Yaptık’ demedik ki ‘açıyoruz’ dedik. Halkımıza açıyoruz. Yapanlara da teşekkür ettik. ‘Niye açmadınız iki yıldır’ diye de sorguluyoruz. İnsanlarımıza bu alanları hızlıca açmak, tadını, keyfini çıkarmak lazım. Hayat geçiyor.”

Yeşil alanı imara açma girişimi

CHP’nin basiretsizliğinin ifşası niteliğindeki itiraf, İstanbul’un dört bir yanına asılan, ‘imara değil halka açıyoruz’ afişlerinin de ucuz bir toplum mühendisliği çalışması olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan, çevreci bir imaj çizmeye çalışan İmamoğlu’nun, İstanbul’un göbeğinde ki 5 bin 763 metrekarelik yeşil alanı imara açmak için ihaleye çıkması ise siyasi bir ikiyüzlülük olarak yorumlanıyor. Söz konusu yeşil alan talanına, AK Partili İBB Meclis üyeleri engel olmuştu.

Çırpındıkça battı!

Dünkü açılışta bu konuya da değinen CHP’li İmamoğlu, ekim ayı İBB Meclis toplantısında AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla bazı bölgelerin yeşil alan ilan edilmesiyle ilgili alınan kararları eleştirdi. İmamoğlu, “Bu bir yanıyla sevindirici. Üzücü olan şu; İETT Garajı yeşil alan ilan edildi. Biz İETT garajı ile ilgili yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. En doğru, en optimum insanlarımızın lehine kullanılmaması konusunda kararlılığımız var” diye konuştu.