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Gündem CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan skandal 'İsmail Haniye' iftirası! "Kürdistan" ayrıntısı
Gündem

CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan skandal 'İsmail Haniye' iftirası! "Kürdistan" ayrıntısı

Yeniakit Publisher
2024-08-06 11:10:00 -
CHP'li Hüsnü Bozkurt'tan skandal 'İsmail Haniye' iftirası! "Kürdistan" ayrıntısı

CHP'li eski milletvekili ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, şehit Hamas lideri İsmail Heniye hakkında yalan ve iftira dolu bir paylaşım yaptı.

CHP'li eski milletvekili ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt, siyonist katil İsrail'in katlettiği şehit Hamas lideri İsmail Heniye'yi hedef aldı.

İFTİRAYA ÇANAK TUTTU

Daha önce birçok kez yalanlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP'li Hüsnü Bozkurt, yalan ve iftira dolu bir tweet attı.

Bozkurt, şu skandal ifadeleri kullandı:

"Cibilliyeti sapasağlam, bakınca 'Allah'ı hatırlatan', 4 milyar $ serveti olan, halkı faşist İsrail tarafından katledilirken kendinden 40 yaş küçük 8. karısı ile nikahlanan, kardeşleri İsrail'de yaşayan Hamas lideri Haniye'nin eğlenme halleri..."

'KÜRDİSTAN' AYRINTISI

Bozkurt'un paylaştığı video ise dikkat çekti. CHP'li Hüsnü Bozkurt'un, "Vartolu" kullanıcı hesabıyla dezenformasyon yapan, FETÖ ve PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen firari Veyis Özer'in videosunu paylaştığı görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 Ayrıca videonun Tiktok üzerinden alındığı görülürken kullanıcı adındaki "Kürdistan" ifadesi dikkat çekti.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Hüsnü Bozkurt, Haniye hakkındaki iftira ve yalan dolu paylaşımını daha sonra sildi.

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Yorumlar

dadaş

bu içimizdeki alaçak soyu sopu belirsiz kırmalarının Allah belalarını versin inşallah içimizdeki hainler bitmeden bu ülke rahata eremez
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