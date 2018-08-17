CHP'li Gürsel Tekin'den skandal paylaşım

yeniakit.com.tr: Her ortamda ve fırsatta yalan haberlerle toplumu manipüle etmeyi görev bilen gerici CHP zihniyeti yine şaşırtmadı. Son dönemde Çin ile gelişen ekonomik ilişkileri hazmedemeyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yalan bilgiler paylaştı. Doğu Türkistan'ın önemli isimlerinden Abdülkadir Yapçan'ın Çin'e teslim edildiğini iddia eden Tekin'in yalanı çok kısa sürede ortaya çıktı. Yapçan'ın İstanbul'da olduğu öğrenildi.

ALENİ BİR ŞEKİLDE YALAN SÖYLEDİ

Milli iradenin baş düşmanlarından CHP zihniyeti, yalan ve provokatif içerikli haberlerle toplumsal huzuru bozmaya devam ediyor. ABD'nin başlattığı finansal savaşın Türkiye'nin akıl dolu hamleleriyle bertaraf edilmesini hazmedemeyen CHP, Çin ile gelişen ticari ilişkilerimizi hedef alan spekülasyonlarda bulunuyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Twitter hesabından Çin ile yapılan anlaşmalar karşılığında Doğu Türkistan'ın önemli isimlerinden Abdülkadir Yapçan'ın Çin'e teslim edildiği iddiasında bulundu. Tekin, "Çin'den alınacak 3.6 milyar dolarlık kredi haberinin ardından Uygurlu kanaat önderi Abdülkadir Yapçan, Uygur Türklerine işkence ve kötü muamele yaptığı BM tarafından tespit edilen Çin'e teslim edildi. Karşı karşıya olduğumuz temel sorun bu ilkesiz zihniyet" paylaşımını yaptı. Öte yandan Tekin'in iddialarının aksine Yapçan'ın İstanbul'da olduğu öğrenildi. Aleni bir şekilde yalan haberler paylaşan Tekin'in özür dileyip dilemeyeceği ise merak konusu oldu.

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