  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li Gürsel Tekin yine mide bulandırdı! İğrençlikte zirve yaptı
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin yine mide bulandırdı! İğrençlikte zirve yaptı

HDP sözleriyle altılı masada krize neden olan CHP'li Gürsel Tekin, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde yaptığı konuşmada Osmanlı'ya dil uzatan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sözlerine destek çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 08:15:00 -
CHP'li Gürsel Tekin yine mide bulandırdı! İğrençlikte zirve yaptı

İktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerine dair sözleri altılı masada kriz çıkartan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, şimdi de Osmanlı ile ilgili sarf ettiği sözleri büyük tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e arka çıktı.

Tunç Soyer, Osmanlı'ya dil uzatmıştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir'de gerçekleştirilen şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinliklerinde sarf ettiği "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" sözleri ile Osmanlı'yı hedef almıştı.

Gürsel Tekin de Osmanlı'yı hedef aldı

Soyer'in açıklamalarına arka çıkan Gürsel Tekin de Osmanlı'yı hedef aldı.

Tekin, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Tunç Soyer haklı. 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler saltanatları dışında bir şey düşünmediler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler. 9 Eylül'de İzmir kurtuldu, 21 Eylül'de Damat Ferit, 17 Kasım'da Vahdettin Avrupa'ya kaçtı. AKP niye alınıyor, neden rahatsız oluyor?" 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömr krky

140ü sene önce de aynıydılar, 100 sene önce de aynıydılar, şimdi de aynılar Kanı bozukluk kalıtımsal.

Türkiye düşmanı

Hainlikte zirve yapan güruhun da kaçma zamanı yaklaşıyor. Onlardan birisi de sensin.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23