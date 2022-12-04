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Gündem CHP'li Gürsel Tekin 'Jeremy Rifkin yerli ve millidir' dedi! Spikerin tepkisi olay oldu
Gündem

CHP'li Gürsel Tekin 'Jeremy Rifkin yerli ve millidir' dedi! Spikerin tepkisi olay oldu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu savundu. Sunucunun tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 11:17:00 -
CHP'li Gürsel Tekin 'Jeremy Rifkin yerli ve millidir' dedi! Spikerin tepkisi olay oldu

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısında ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin video konferans ile bağlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu belirtti. Katıldığı yayında sunucunun, "Jeremy Rifkin yerli ve milli midir?" sorusuna Tekin, 'Elbette' şeklinde cevap verdi.

Sunucu gülerek tepki verdi

Bu sözler üzerine Tekin'in katıldığı yayının sunucusunun gülmekten kendisini alamaması dikkat çekti.

 

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Yorumlar

popüler

sonuçta adam cu. ha. pa. de cayciliktan başlamış ve yüzlerce daire sahibi olmuş. olacak O kadar.

selman

türk milleti açısından demiyor ki gürsel tekin, kendi açılarından doğrudur
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