CHP'li Gökhan şimdi de 'Komünist' oldu!

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu öven paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi desteklediğini açıklayan Özoğuz'un TKP'li Maçoğlu'nu övmesi ''CHP'li Özoğuz, komünist oldu'' yorumlarına neden oldu.

'Gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu...'

Özoğuz, paylaşımında "Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana . Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla." ifadelerini kullandı.