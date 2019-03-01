CHP'li Gökhan şimdi de 'Komünist' oldu!
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'li Muharrem İnce'yi desteklediğini açıklayan şarkıcı Gökhan Özoğuz, yerel seçimler öncesi de TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu övmeye başladı.01 Mart 2019 Cuma 11:56
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu öven paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi desteklediğini açıklayan Özoğuz'un TKP'li Maçoğlu'nu övmesi ''CHP'li Özoğuz, komünist oldu'' yorumlarına neden oldu.
'Gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu...'
Özoğuz, paylaşımında "Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana . Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla." ifadelerini kullandı.
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