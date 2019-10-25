CHP'li Gökhan emeklerinin sonucunu aldı! Mansur Yavaş resmen duyurdu

Son dönemde yaptığı açıklamalarla CHP Sözcüsünden bir farkı olmayan, Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na bile karşı çıkan şarkıcı Gökhan Özoğuz, yaptığı muhalefetin karşılığını aldı.

29 Ekim konserini kaptı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamarında Ankara'da konser vizesini aldı. Gelişmeyi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Özoğuz'un konser için ne kadar ücret alacağı ise henüz bilinmiyor.

