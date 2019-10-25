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CHP'li Gökhan emeklerinin sonucunu aldı! Mansur Yavaş resmen duyurdu

AK Parti'nin neredeyse bütün projelerine karşı çıkarak CHP'nin bir mensubu gibi açıklamalar yapan şarkıcı Gökhan Özoğuz, 29 Ekim töreni için Ankara'daki konserde sahne alma şansını yakaladı.

25 Ekim 2019 Cuma 15:40
CHP'li Gökhan emeklerinin sonucunu aldı! Mansur Yavaş resmen duyurdu

Son dönemde yaptığı açıklamalarla CHP Sözcüsünden bir farkı olmayan, Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na bile karşı çıkan şarkıcı Gökhan Özoğuz, yaptığı muhalefetin karşılığını aldı.

29 Ekim konserini kaptı

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamarında Ankara'da konser vizesini aldı. Gelişmeyi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Özoğuz'un konser için ne kadar ücret alacağı ise henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:40
  1. Gökhan Özoğuz
  2. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  3. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • ÇetinÇetin7 sa önce
    Helal olsun Gökhan Özoğuza.Musrafa Kemal Atatürkün kurduğu demokratik,laik Türkiye Cumhuriyetinin yılmaz savunucularına selam olsun..
  • İstanbulİstanbul9 sa önce
    Allah sevgıdı vatan sevgısı hepsı sızın tekelınizde degılmı sadece sız ınanır sız seversıniz 
  • Güler GülerGüler Güler9 sa önce
    Ulan insan müsveddesi senin chp bin hoşuna giden açıklamalar yapmanın sebebi şimdi daha iyi anlaşılıyor öyle ya yaptığın açıklamaların verimini şimdi topla cukkayı doldur yazıklar olsun adama bile benzemiyorsun
  • kemalistkemalist9 sa önce
    yurtsever sanatçıgökhan özoğuz ve grup athena yı canı gönülden tebrik ediyorum
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 10 sa önce
    DEMEKKİ SEÇİM ÖNCESİ SİYASİ MESAJLARIN SEBEBİ HİKMETİ TAMAMEN DUYGUSAL İMİŞGÜN CEBİNİ DOLDURMA ZAMANI SIRA TARKAN VE CEM YILMAZDA 
  • milletmillet11 sa önce
    Bu .........ın kolunda haç dövmesi var Buna işverenleri soyup bsksan bi yerlerinde mutlaka ya davut yldızı yada haç dövmesi çıkar. Yoksa bile kalplerinde kazılıdır. Rabbim nasip ederse birgün kalplerinide çıkarıp bakacağızinşaallah
  • kömüş çobanıkömüş çobanı11 sa önce
    eveeeeeetttttttt kömüş böüğrtüsüne hoş geldiniz
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK11 sa önce
    Beylerbeyi Küplücede kendisine bir mülk satmıştıkHaram zıkkım olsun kendisine kullanamasın kullanamadın inşaallah böylesi hainler❗️❗️❗️
  • DEMİR DEMİR 11 sa önce
    Derdi zaten paraydı bunlara parayı ver yapamıyacakları rezillik yok
  • Karasakal vedstKarasakal vedst11 sa önce
    Neydi yine kemal in o sozleri"YALAKADAN SANATCI OLMAZ"hahaha
  • türk vatandaşıtürk vatandaşı12 sa önce
    gökhan sanatıyla vatan severliği ile kendini kanıtlamış demokratik bir sanatçıdır anca çılgın okuyucularınız bu karalama haberlerini yer biz yemeyiz..
  • abdrhmnabdrhmn12 sa önce
    bunlar işte içimizdeki hainler. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. 
  • osmanosman12 sa önce
    Gökhan 29 ekim konseri için uygundur.
  • OvalıOvalı12 sa önce
    Kesenebereket mansur .besle chp lileri . Mansur bu .....nın sana ve millete tek bir yaptığı işi söyle ,birdahaki seçimde oyumu sana verecem.bu sarı öküzun her tarafı İsrail mohuru ile mohurlenmis bir hain.
  • Deli İboDeli İbo12 sa önce
    Vatanını seven, Milli olan bu mahlukun konserine gitmez. Kendi çalsın, Mansur efendi dinlesin.
  • GerçekGerçek12 sa önce
    Mansurrrrrrr tebrikler açıyorsun müslümanı n gözünü.

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