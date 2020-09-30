  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li Gökçen'den Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi:
Aktüel

CHP'li Gökçen'den Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi:

"Pandemi sürecinde iyice kontrolden çıkan işsizlik ve enflasyona çare olmaktan uzak plan ve programlarda gençlerin payına da daha güvencesiz istihdam vaadi düştü"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:05:20 -
CHP'li Gökçen'den Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Pandemi sürecinde iyice kontrolden çıkan işsizlik ve enflasyona çare olmaktan uzak plan ve programlarda gençlerin payına da daha güvencesiz istihdam vaadi düştü." ifadesini kullandı.

Gökçen, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden itibaren giderek derinleşen bir ekonomik kriz yaşandığını, hükümetin inandırıcılığını kaybettiğini savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın döviz her fırladığında yeni bir sunumla çıktığını, dün de "tutmayacak" öngörülerini paylaştığını ileri süren Gökçen, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde iyice kontrolden çıkan işsizlik ve enflasyona çare olmaktan uzak plan ve programlarda gençlerin payına da daha güvencesiz istihdam vaadi düştü. Süslü sözlerle pazarlanan 'daha esnek' istihdam koşullarının pratikte tek karşılığının daha kolay işten atılabilmek olduğunu biz gençler olarak çok iyi biliyoruz."

Ekonomik krizlerden en hızlı ve en çok zarar gören kesimlerden biri olan gençlerin sorunlarının satır aralarında bahsedilip geçilecek sayılardan ibaret olmadığını ifade eden Gökçen, gençlerin durumu her gün daha kötüye giderken hükümetin bir avuç yandaş şirketin vergi borcunu sildiğini, batık projeleri Varlık Fonu vasıtasıyla kurtardığını iddia etti.

Gökçen, "Ama bilsinler ki her geçen gün iktidarlarının sonuna biraz daha yaklaşıyorlar. Seçim günü geldiğinde işsiz bırakılmış, güvencesi elinden alınmış gençlerin atacağı tokattan onları bir avuç yandaş sermayedar ve Londra'daki tefeciler kurtaramayacak. Millet İttifakı iktidarında herkes gibi gençler de rahat bir nefes alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı
Medya

Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman'ın başlamasına sayılı günler kala ayrılık cevabı

Kuruluş Osman'da yeni sezonda rol alacak olan Cüneyt Arkın, sağlığı el verdiğince diziye devam edeceğini açıkladı.
Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle
Dünya

Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle

ABD, Japonya Hükümetine RAM Blok 2 Taktik Füzeleri ve ilgili teçhizatın tahmini 55.311 milyon dolarlık muhtemel bir Yabancı Askeri Satışını ..
Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu
Dünya

Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu

Azerbaycan ordusu, yüksek rütbeli Ermeni subayların bulunduğu bir sığınağı imha etti.

Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay