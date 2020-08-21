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Gündem CHP'li gazeteciden Cuma hazımsızlığı! 'Allah'ın günü mü bitti?'
Gündem

CHP'li gazeteciden Cuma hazımsızlığı! 'Allah'ın günü mü bitti?'

Salı günü Kalyon Enerji'nin fabrikasını açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cuma günü bir müjde açıklayacağım." şeklindeki sözleri merak konusu olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li gazeteci Şaban Sevinç, açıklamanın cuma günü yapılmasını hazmedemedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 02:02:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cuma günü bir müjde açıklayacağım." sözleri hem Türkiye'de hem de dünyada gündem olurken, konuyla ilgili olarak CHP'li gazeteci Şaban Sevinç'ten beyin yakan açıklamalar geldi.

Cuma hazımsızlık yaptı

Sevinç katıldığı canlı yayında "Saygı Öztürk'ün altını çizdiği bir şey var. Neden cuma günü kardeşim Allah'ın günü mü bitti." dedi. Bunun üzerine programdaki konuklar "Pazar mı olsaydı?" diye soru sorunca, Sevinç, "Pazar deselerdi bu sefer de Yahudiler filan derdin." dedi. Bunun üzerine konuk gazeteci Zafer Şahin, "Ben demezdim" diyerek cevap verdikten sonra, "Sizin cuma günü ile ilgili takıntınız mı var?" sorusuna cevap veren Sevinç, "benim öyle bir takıntım yok" cevabını verdi.

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