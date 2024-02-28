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Gündem CHP’li Gazeteci Şaban Sevinç canlı yayında küfür etti
Gündem

CHP’li Gazeteci Şaban Sevinç canlı yayında küfür etti

Yeniakit Publisher
2024-02-28 10:49:00 -

Katıldığı canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Gazeteci Şaban Sevinç küfür etti. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sevinç, canlı yayında Aykan Erdemir hakkında küfür etti.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Gazeteci Şaban Sevinç, TV100'de yayınlanan tartışma programında sinirlerine hakim olmadı.

Sevinç canlı yayında Aykan Erdemir hakkında küfür etti.

TARTIŞMA YAŞANDI

Canlı yayındaki tartışma programında tansiyon yükseldi.

Gazeteci Şaban Sevinç, siyasal iletişimci Ferhat Murat'la bir tartışma yaşadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KÜFÜR ETTİ

Şaban Sevinç canlı yayında, "Aykan Erdemir CHP’den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte” ifadelerini kullandı.

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