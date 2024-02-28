CHP’li Gazeteci Şaban Sevinç canlı yayında küfür etti
Katıldığı canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Gazeteci Şaban Sevinç küfür etti. Muhalefete yakınlığıyla bilinen Sevinç, canlı yayında Aykan Erdemir hakkında küfür etti.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Gazeteci Şaban Sevinç, TV100'de yayınlanan tartışma programında sinirlerine hakim olmadı.
Sevinç canlı yayında Aykan Erdemir hakkında küfür etti.
TARTIŞMA YAŞANDI
Canlı yayındaki tartışma programında tansiyon yükseldi.
Gazeteci Şaban Sevinç, siyasal iletişimci Ferhat Murat'la bir tartışma yaşadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
KÜFÜR ETTİ
Şaban Sevinç canlı yayında, "Aykan Erdemir CHP’den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte” ifadelerini kullandı.