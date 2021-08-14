CHP'li gazeteci de isyan etti! 'İmamoğlu ile işler bildiğimiz gibi gitmedi'

Yeniakit.com.tr

İstanbul Taksim'de CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin zabıtaları, bir kadına uçan tekme atarak acımasızca darp etti. Görüntüler kamuoyunda infiale sebep olurken, İmamoğlu'na bir tepki de CHP yandaşı gazeteci Ali Morca'dan geldi.

'Mesele 'Rant'mış!

Taksim'de yaşanan acımasız şiddet görüntülerini twitter hesabından paylaşan Morca, şunları söyledi:

"Samimi itiraf; namusum ve şerefim üzerine yemin olsun, hiçbir seçimde AKP'ye oy kullanmadım. Ülkemizde herşey çok güzel olsun diye hiç bir menfaat beklemeden çalıştık çabaladık. CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı ve maalesef işler öyle bizim bildiğimiz gibi değilmiş. 'Rant' meselesiymiş."