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Gündem CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi savcı katili Yılmaz Güney'e övgüler yağdırdı
Gündem

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi savcı katili Yılmaz Güney'e övgüler yağdırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 23:59:00 - 2023-09-11 00:22:35
CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi savcı katili Yılmaz Güney'e övgüler yağdırdı

Terörist cenazelerinde boy gösterip gözyaşı döken, CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi "Rezidans Kraliçesi" CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, savcı katili Yılmaz Güney'i barış ve kardeşlik mesajlarıyla 'saygı' ile andı.

Türkiye'de solcu marjinal kesimler tarafından oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar olarak tanıtılarak pohpohlanan savcı katili Yılmaz Güney, CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi tarafından saygıyla anıldı.

Sahip olduğu milyon dolarlık rezidans daireleriyle gündeme gelen, CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile birlikte katıldığı terörist cenazelerinde gözyaşı döken CHP Parti Meclis Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabından Yılmaz Güney'e 'kardeşlik' ve 'barış' mesajları ile övgüler yağdırdı.

Yılmaz Güney'i 'saygı' ile andı!

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi Gamze İlgezdi,1984 yılında yaptığı bir konuşmada PKK'lı teröristlere 'şehit' diyen, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ise 'Kürdistan' diyerek propaganda yapan Yılmaz Güney için şu mesajı paylaştı:

"Ben bir kavga adamıyım. Sinemam da bir kavganın, halkımın kurtuluş kavgasının sinamasıdır."

Eşitlik, kardeşlik ve barışa olan inancıyla hayatın her alanında mücadele eden, ardında sayısız film ve devrimci mücadelesini bırakarak aramızdan ayrılan #YılmazGüney'i saygıyla anıyorum.

 
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'Rezidans kraliçesi' Gamze Akkuş İlgezdi kimdir?

Meclis’teki yemin töreninde 'ezilenlerin yanındayız’ sloganı atıp, havuzlu villa ve lüks dairelerde yaşadığı tespit edilen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’nin 3’ü rezidans olmak üzere 16 lüks dairesinin bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Yılmaz Güney'in kirli sicili

Yılmaz Güney, 1966 yapımı “Eşrefpaşalı” filminin çekimlerinde eski eşi Nebahat Çehre'nin kafasına bardak koyup, 20 metre uzaklıktan üstüne gerçek silahla ateş etti.

21 Nisan 1968 yılında Harbiye'de bulunan bir kulübün önünde Yılmaz Güney, Çehre'yi arabayla ezdi. Otomobilin altında kalan ve  Amerikan Hastanesine kaldırılan Çehre başından yaralandı, köprücük kemiği kırıldı.

1974'te Endişe adlı filmi çekerken Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoda Hakim Sefa Mutlu'yu başından silahla vurarak öldürdü.

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