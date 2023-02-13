CHP’li Fikri Sağlar’ın ‘Suriye’den Türkiye’ye yeni göç dalgası’ yalanı elinde patladı!
CHP'li Fikri Sağlar'ın Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddiaları Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yalanlandı.
Suriye’den Türkiye’ye yönelik yeni göç dalgası olduğuna ilişkin iddialar sosyal medyada çok konuşuluyordu. Konuyla ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Suriye’den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir.”