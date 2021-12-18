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Siyaset CHP'li Fikri Sağlar'dan skandal paylaşım: Başka çıkış yolu yok
Siyaset

CHP'li Fikri Sağlar'dan skandal paylaşım: Başka çıkış yolu yok

Sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunan CHP'li Fikri Sağlar, AK Parti hükümetinin "erken seçime" gitmesi için tehdit edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 17:26:00 -
CHP'li Fikri Sağlar'dan skandal paylaşım: Başka çıkış yolu yok

 

Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yine "erken seçim" çığırtkanlığı yaptı. Türk milletini AK Parti hükümetine karşı galeyana getirmeye çalışan Sağlar, yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı.

Sivil itaatsizlik söylemine başvurup "yasaları çiğneyin" çağrısında bulunan Sağlar, "Başka çıkış yok" dedi.

AK Parti'nin erken seçimi kabul etmemesi durumunda sivil itaatsizlik eylemlerinin başlatılması gerektiğini belirten Sağlar, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefet derhal seçim istiyor, AKP seçime gitmiyor.

Ne yapmalı?

1- Kesin süre verilmeli.

2- Verilen sürede seçim kararı alınmazsa, muhalefet sine-i millete dönmeli.

3- 81 ilde "Derhal Seçim" mitingleri yapılmalı.

4- Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı.

Başka çıkış yok!"

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