CHP'li Fikri Sağlar'dan afet iki yüzlülüğü! Paylaşımlarıyla kendini ele verdi

Şanlıurfa ve Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi. Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde su taşkınları meydana geldi, birçok ev ve iş yerini su bastı. Binalar birinci kata kadar su ve çamura saplandı. Ekipler, evlerinde mahsur kalanları merdiven uzatarak tahliye etti. Kentte eğitime de 1 gün ara verildi.

6 aylık yağış 2 günde yağdı

Sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yaşanan olayın vehametin gözler önüne serdi. Vali Ayhan, “Metrekareye düşen yağmur bugün 200 kilograma yaklaştı. Şanlıurfa’ya yıllık 450 kilogram yağış düşüyor. Bu miktarın yarısını neredeyse 2 günde aldı.” dedi.

CHP'li Sağlar'ın iki yüzlülüğü

CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar ise yaşanan sel sonrası ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya çıkardı. 29 Aralık 2016'da CHP yönetimindeki Mersin'de kentin 20 saatte 137 kilogram yağış almasını felaket olarak adlandıran Sağlar, AK Parti yönetimindeki Şanlıurfa'da ise 200 kilogram yağış için aynı yorumda bulunamadı.

Mersin'deki selde "Metrekareye son 20 saatte 137 kg düşen yağmur yağışıyla karşı karşıya kaldık. Sel felaketi yaşayan Mersin halkımıza büyük geçmiş olsun." diyen CHP'li Fikri Sağlar, Şanlıurfa'daki selde ise "Bakıyorum hemen 'Şanlıurfa sel felaketi' diye isim verlmiş. Ne felaketi arkadaş? Bilime uygun en basit alt yapı çalışmasını dahi doğru düzgün yapmazsan sel de olur, su da basar. Felakete yağan yağmur değil, akılsız, liyakatsiz, açgözlü kafa neden oluyor." dedi.



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