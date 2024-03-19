CHP'li Feyza'nın yine canı sıkılıyor! Bir paylaşım daha

CHP'li Feyza Altun sosyal medya üzerinden paylaştığı Farsça şiire yapılan yoruma sinirlenerek küfürlü bir şeriat tweet'i atınca büyük tepki çekmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "X" isimli sosyal medya hesabından 'şeriat'a küfreden Feyza Altun hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, Türk Dil Kurumuna (TDK) göre şeriatın, "Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiğine dikkat çekilirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, "şüphelinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla binlerce kullanıcının dini değerlerine yönelik ağır saldırı kabulüyle yoğun tepkide bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği" belirtilmişti.

Bir paylaşım daha yaptı

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Yine bir şeylerin peşine düşen Altun, bir kez daha farsça şiir paylaştı.

Paylaşıma destek gösterenler de vardı dalga geçenler de.

Paylaşımlardan bazıları: