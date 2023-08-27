  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti kurucusundan Akşener'e tepki: Ondan ancak çakma ‘Tomris’ olur

Yunanistan'da Mitsotakis üstüne basa basa Yunanistan ve Hindistan ‘stratejik ilişkiye’ bakıyor diyerek paylaştı

Hiçbir CHP'linin söyleyemediğini Murat Emir söyledi!

Bir ilimizde tedirgin eden gelişme! Yabancı jeofizik mühendisi buldu hem de yerin 50 metre altında

Apple’a devi ateş eden tarihi kroşe attı: Yeni güncelleme ile Android'te dehşet hızlanıyor! İşte bu beklenmedik şok karar

Bakan Şimşek'ten ekonominin geleceğine ilişkin umut veren açıklama

Kavgada attığı tokat 19 yaşındaki genci canından etti! Kahreden anlar kameraya yansıdı

Dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, dikkat çeken hareket! Söz verdiği gibi artık Antalya'da! Haber geldi

Birileri belki utanır! Baykar'dan 'helal olsun' dedirten hareket

MSB acı haberi duyurdu! EYP'nin patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Gündem CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Karaca, ‘Bu kadarına pes’ dedirtti
Gündem

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Karaca, ‘Bu kadarına pes’ dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-08-27 07:13:00 - 2023-08-27 07:15:33
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Karaca, ‘Bu kadarına pes’ dedirtti

Göreve geldiği günden bu yana adı skandallarla anılan CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bu seferde Türk Bayrağı üzerine adını yazdırarak, bayrakları belediye görevlilerine şehrin farklı noktalarına astırdı.

2019 yılında göreve geldiği günden bu yana, adı farklı skandallarla ülke gündemine düşen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bu kez de sıradan bir vatandaşın bile yapmayacağı hatayı yaptı.

Türk Bayrağı Kanununa göre, ay yıldızlı bayrağımızın üzerine herhangi bir görsel veya yazı yazılması yasak olmasına rağmen Fethiye’nin çeşitli noktalarına şanlı bayrağımızın üzerine ad, soyad, ünvan ve Fethiye Belediyesinin logosunu bastırarak şehrin farklı noktalarına astırdı. Bunu gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN KINAMA

Başkan Alim Karaca'nın bu yakışıksız davranışının ardından, vatandaşlar gibi Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke de tepkisini gösterdi.

Başkan Teke konu hakkında yaptığı açıklamasında; "Türk Bayrağımız! Bağımsızlığımızın Nişanesidir! Şehitlerimizin Aziz kanlarıyla sulanan namusumuzdur. Hiç bir kurum ve kuruluşun reklam aracı değildir. Şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlığın sorumlusu kim ise derhal Bayrak Kanunu’na muhalefetten adli işlem yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum
CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum

Gündem

CHP'li İBB'de yeni skandal! Milyonluk çizmeli hortum

CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı ifşa oldu!
CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı ifşa oldu!

Gündem

CHP'li Hatay Belediyesi'nin kaos planı ifşa oldu!

CHP'li İzmir B.B. mahkeme kararını tanımadı, vatandaş ile polisi karşı karşıya getirdi!
CHP'li İzmir B.B. mahkeme kararını tanımadı, vatandaş ile polisi karşı karşıya getirdi!

Gündem

CHP'li İzmir B.B. mahkeme kararını tanımadı, vatandaş ile polisi karşı karşıya getirdi!

CHP'li belediyenin sır gibi sakladığı Tarkan konserinin bedeli belli oldu! 1.5 saat için toplam...
CHP'li belediyenin sır gibi sakladığı Tarkan konserinin bedeli belli oldu! 1.5 saat için toplam...

Yerel

CHP'li belediyenin sır gibi sakladığı Tarkan konserinin bedeli belli oldu! 1.5 saat için toplam...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23