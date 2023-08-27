CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Karaca, ‘Bu kadarına pes’ dedirtti

2019 yılında göreve geldiği günden bu yana, adı farklı skandallarla ülke gündemine düşen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, bu kez de sıradan bir vatandaşın bile yapmayacağı hatayı yaptı.

Türk Bayrağı Kanununa göre, ay yıldızlı bayrağımızın üzerine herhangi bir görsel veya yazı yazılması yasak olmasına rağmen Fethiye’nin çeşitli noktalarına şanlı bayrağımızın üzerine ad, soyad, ünvan ve Fethiye Belediyesinin logosunu bastırarak şehrin farklı noktalarına astırdı. Bunu gören vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN KINAMA

Başkan Alim Karaca'nın bu yakışıksız davranışının ardından, vatandaşlar gibi Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Teke de tepkisini gösterdi.

Başkan Teke konu hakkında yaptığı açıklamasında; "Türk Bayrağımız! Bağımsızlığımızın Nişanesidir! Şehitlerimizin Aziz kanlarıyla sulanan namusumuzdur. Hiç bir kurum ve kuruluşun reklam aracı değildir. Şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlığın sorumlusu kim ise derhal Bayrak Kanunu’na muhalefetten adli işlem yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

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