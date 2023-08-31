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Gündem CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’dan "Türk bayrağı" skandalı! Özlem Balcı'dan tepki gecikmedi
Gündem

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’dan "Türk bayrağı" skandalı! Özlem Balcı'dan tepki gecikmedi

Yeniakit Publisher
2023-08-31 17:07:00 - 2023-08-31 17:13:21
CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’dan "Türk bayrağı" skandalı! Özlem Balcı'dan tepki gecikmedi

Muğla’da Fethiye Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca’nın adı Türk bayrağına yazıldı. Türkiye'yi ayağa kaldıran kepazeliğe Genel Seçimlerde MHP Muğla milletvekili adayı olan oyuncu Özlem Balcı'dan tepki gecikmedi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Halka hizmet etmesi gereken CHP'li belediyeler, skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son kepazelik Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşandı. Fethiye Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca'nın adı ve belediyenin logosu Türk bayrağına yazıldı.

Kepazelik, Türkiye'yi ayağa kaldırırken Genel Seçimlerde MHP Muğla milletvekili adayı olan oyuncu Özlem Balcı'dan da tepki gecikmedi.
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Balcı, şu ifadeleri kullandı:

“Fethiye Belediye Başkanı Sayın Alim Karaca beyefendi bir kez daha talihsiz bir bayrak olayı yaşamış. Kendisinin şahsen de üzüldüğünü düşünerek fikrimi beyan etmek istiyorum. Bir belediye başkanının haberi olmadan anlaştığı reklam şirketinin kendisinden habersiz jest (?) adı altında böyle bir hatayı yine yapabilmesi her ne kadar ortalama akılla bile düşünülünce mümkün olmasa da bu yanlışlığın bize gösterdiği şey tamamen ekibinin doğru olmadığı. İyi bir teşkilatlanmasının olmadığı kanaatimizi ispat etmiştir. Ne demişler, ‘şıh uçmaz mürid uçurur.’ Fethiye adına basında böyle anılmaktan muzdarip olduğumu üzülerek söylüyorum. Bayrak sevgisi bizim memlekette tartışılan bir konu değildir. Sevgi bakidir ancak üzülerek bir kez daha görüyorum ki bayrağa saygı konusunda kurumsal işleyiş, detaylı düşünme aşamalarında aksaklık var. Bir an önce gereken hassasiyetin hem bayrak hem memleket hem de diğer çalışmalar için gösterilmesini beklemekteyiz. Süreçleri de takip etmekteyiz.”

Netflix'in ahlaksız teklifini reddetmişti

Son olarak TRT'nin Seksenler dizisinde rol alan Özlem Balcı, ahlaksız sahneler nedeniyle Netflix'ten gelen teklifi reddetmiş ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın."

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