CHP'li Fatih Altaylı’dan “Seçim ne olur” sorusuna cevap! “Ben bile şaşıracağım” deyip duyurdu

14 Mayıs seçimlerine doğru anket sonuçları merak ediliyor. Seçim tarihi yaklaştıkça hangi ittifakın kazanacağı sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

Kritik soruya yanıt vermesi istenen isimlerden birisi de HaberTürk yazarı Fatih Altaylı oldu.

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında Altaylı, Anadolu kentlerinde büyük oy kaymasının olmadığını belirtti.

Taraflar arasında anlamlı bir değişimin olmadığını ifade eden Altaylı, "Ben bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il il dolaşıp, peş peşe çok sayıda miting yapacağı kanaatinde değilim. Kampanyasını daha çok medya üzerinden yürütecek gibi duruyor.

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Ama çok önceden söylediğim gibi. Bu seçimin sonucunu AK Parti belirlemeyecek. AK Parti kazanırsa CHP kazandırmış olacak. Öyle bir şey olursa bize de yazacak o kadar çok şey çıkacak ki! Ben bile şaşıracağım" dedi.