  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya CHP'li Fatih Altaylı’dan “Seçim ne olur” sorusuna cevap! “Ben bile şaşıracağım” deyip duyurdu
Medya

CHP'li Fatih Altaylı’dan “Seçim ne olur” sorusuna cevap! “Ben bile şaşıracağım” deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-25 10:39:00 -
CHP'li Fatih Altaylı’dan "Seçim ne olur" sorusuna cevap! "Ben bile şaşıracağım" deyip duyurdu

Farklı çıkan seçim anketleri sonuçları kafaları karıştırırken seçimlere dair yazı kaleme alan Fatih Altaylı, "Bu seçimin sonucunu AK Parti belirlemeyecek. AK Parti kazanırsa CHP kazandırmış olacak. Öyle bir şey olursa bize de yazacak o kadar çok şey çıkacak ki! Ben bile şaşıracağım" dedi.

14 Mayıs seçimlerine doğru anket sonuçları merak ediliyor. Seçim tarihi yaklaştıkça hangi ittifakın kazanacağı sorusu sıkça sorulmaya başlandı.

Kritik soruya yanıt vermesi istenen isimlerden birisi de HaberTürk yazarı Fatih Altaylı oldu.

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında Altaylı, Anadolu kentlerinde büyük oy kaymasının olmadığını belirtti.

Taraflar arasında anlamlı bir değişimin olmadığını ifade eden Altaylı, "Ben bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il il dolaşıp, peş peşe çok sayıda miting yapacağı kanaatinde değilim. Kampanyasını daha çok medya üzerinden yürütecek gibi duruyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ama çok önceden söylediğim gibi. Bu seçimin sonucunu AK Parti belirlemeyecek. AK Parti kazanırsa CHP kazandırmış olacak. Öyle bir şey olursa bize de yazacak o kadar çok şey çıkacak ki! Ben bile şaşıracağım" dedi. 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23